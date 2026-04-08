Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Мэр Шанхая посетил открытие нового автоцентра в Алматы

В Алматы состоялось торжественное открытие нового дилерского центра Allur | MG на улице Майлина. Событие стало значимым этапом в развитии автомобильного рынка Казахстана и укреплении международного сотрудничества в отрасли.

Новый дилерский центр представляет собой современное пространство, полностью соответствующее глобальным стандартам бренда MG. Шоурум предлагает клиентам полный спектр услуг: от знакомства с модельным рядом и проведения тест-драйвов до сервисного и постгарантийного обслуживания. Открытие позволит повысить качество клиентского опыта и расширить доступность автомобилей MG для казахстанских потребителей.

В церемонии открытия приняли участие представители руководства Allur и SAIC Motor, а также делегации Правительства Шанхая и акимата города Алматы, что подчеркивает высокий уровень международного взаимодействия и стратегическую значимость события.

Вице-президент по дистрибуции казахстанской автомобильной компании Allur Максим Мягчилов отметил:

Бренд MG с почти вековой историей, начавший свой путь в Великобритании, сегодня успешно развивается на международных рынках в составе одного из крупнейших мировых автопроизводителей. Автомобили MG сочетают в себе современный дизайн, технологии, безопасность и оптимальное соотношение цены и качества. Открытие этого центра — логичное продолжение нашей системной работы по развитию бренда в Казахстане. За короткое время нам удалось представить бренд на рынке, запустить локальное производство и заложить основу дилерской сети. Мы видим растущий интерес со стороны клиентов и продолжим расширять присутствие, делая автомобили MG ещё доступнее. Уверен, что новый дилерский центр станет важной точкой роста и укрепит доверие наших клиентов.

Официальную часть продолжили выступления международных партнеров, которые отметили высокий уровень стратегического взаимодействия и поделились совместными планами по дальнейшему развитию бренда на рынке Казахстана.

С приветственной речью выступил председатель SAIC Motor Wang Xiaoqiu:

Сегодня мы открываем новую главу для бренда MG в Казахстане. Это важный шаг в развитии сотрудничества между нашими странами и укреплении позиций бренда в Центральной Азии. MG — бренд с более чем 100-летней историей, который сегодня объединяет британское наследие и современные технологии SAIC Motor. Казахстан для нас является стратегически важным рынком, и совместно с Allur мы успешно реализовали запуск локального производства и адаптацию моделей под потребности клиентов. Мы продолжим предлагать современные технологии, новые модели и высокий уровень сервиса для казахстанских потребителей.

Открытие дилерского центра MG в Алматы отражает укрепление партнерства между Казахстаном и Китаем, развитие автомобильной отрасли и повышение доступности современных технологий для конечного потребителя. Событие демонстрирует высокий уровень доверия со стороны международных инвесторов и подтверждает растущий потенциал автомобильной индустрии Казахстана.

На сегодняшний день модельный ряд MG в Казахстане представлен автомобилями для разных сценариев жизни:

MG 5 — стильный городской седан от 6 990 000 тенге,
MG ZS — компактный кроссовер от 7 990 000 тенге,
MG HS — технологичный и комфортный кроссовер от 9 990 000 тенге,
MG RX9 — флагманский просторный SUV стоимостью 16 490 000 тенге.
 

Allur, выступая официальным дистрибьютором и производственным партнером бренда MG в Казахстане, развивает дилерскую сеть из 10 центров в Алматы, Астане, Костанае, Караганде, Павлодаре, Семее, Шымкенте, Кокшетау и Актобе. До конца 2026 года планируется расширение сети до 24 дилерских центров, что обеспечит присутствие бренда в ключевых регионах страны. На все автомобили распространяется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.

Подробнее о бренде MG — на сайте mg.com.kz или по короткому номеру 3388.

 

 

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь