Всеобщая декларация в Казахстане останется обязательной: что ждёт налогоплательщиков

Министерство финансов РК официально подтвердило: речи об отмене всеобщего декларирования не идет, однако формат взаимодействия граждан с налоговой службой радикально изменится благодаря цифровизации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Почему декларации остаются актуальными

Вице-министр финансов Асет Турысов в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказал, зачем налоговым органам нужны декларации граждан, если данные о недвижимости, транспорте и доходах уже собраны в государственных информационных системах.

По его словам, сбор данных через декларации не является новым требованием: ранее информация поступала через интеграцию систем или выгрузку данных, теперь же внедряется преддекларирование в цифровом формате.

"Налоговый орган собирает информацию о каждом налогоплательщике для расчета налога. Это не сегодняшнее нововведение, просто раньше это делалось иначе. Данные о недвижимости или транспорте налогоплательщик вносит для прозрачного расчета и преддекларирования", – пояснил Турысов.

Что такое преддекларирование

Министр отметил, что Казахстан движется к системе преддекларирования, когда граждане смогут видеть все свои налоговые данные онлайн:

регистрация недвижимости через ЦОН;

регистрация транспорта через СпецЦОН;

автоматический расчет налогов на основе актуальных данных.

Если гражданин не согласен с расчетом, он сможет обратиться в уполномоченные органы.

"Мы готовим сервисы на базе анализа больших данных (BigData). Каждый человек сможет зайти и увидеть, что у него есть, и какие налоги необходимо оплатить", – уточнил Турысов.

Smart Data Finance: цифровой «мозг» госфинансов

Система Smart Data Finance, о которой говорили журналисты, собирает информацию из внутренних и внешних источников по всем налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности.

Её цель – автоматизировать налоговый учет, снизить ручной ввод данных и сделать процесс декларации максимально прозрачным и удобным для граждан.

В ноябре 2025 года Турысов уже называл Smart Data Finance «мозгом госфинансов», обеспечивающим сбор и анализ всех ключевых данных по налогоплательщикам.

Вывод

Всеобщая декларация доходов в Казахстане пока не отменяется. Цифровизация через Big Data и преддекларирование призваны упростить процесс, сделать его прозрачным и минимизировать ошибки, но обязательность отчетности сохраняется.