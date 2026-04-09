Температура воды в Каспийском море
09.04.2026, 07:51

Всеобщая декларация в Казахстане останется обязательной: что ждёт налогоплательщиков

Министерство финансов РК официально подтвердило: речи об отмене всеобщего декларирования не идет, однако формат взаимодействия граждан с налоговой службой радикально изменится благодаря цифровизации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gettyimages.com / pimana

Почему декларации остаются актуальными

Вице-министр финансов Асет Турысов в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказал, зачем налоговым органам нужны декларации граждан, если данные о недвижимости, транспорте и доходах уже собраны в государственных информационных системах.

По его словам, сбор данных через декларации не является новым требованием: ранее информация поступала через интеграцию систем или выгрузку данных, теперь же внедряется преддекларирование в цифровом формате.

"Налоговый орган собирает информацию о каждом налогоплательщике для расчета налога. Это не сегодняшнее нововведение, просто раньше это делалось иначе. Данные о недвижимости или транспорте налогоплательщик вносит для прозрачного расчета и преддекларирования", – пояснил Турысов.

Что такое преддекларирование

Министр отметил, что Казахстан движется к системе преддекларирования, когда граждане смогут видеть все свои налоговые данные онлайн:

  • регистрация недвижимости через ЦОН;
  • регистрация транспорта через СпецЦОН;
  • автоматический расчет налогов на основе актуальных данных.

Если гражданин не согласен с расчетом, он сможет обратиться в уполномоченные органы.

"Мы готовим сервисы на базе анализа больших данных (BigData). Каждый человек сможет зайти и увидеть, что у него есть, и какие налоги необходимо оплатить", – уточнил Турысов.

Smart Data Finance: цифровой «мозг» госфинансов

Система Smart Data Finance, о которой говорили журналисты, собирает информацию из внутренних и внешних источников по всем налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности.

Её цель – автоматизировать налоговый учет, снизить ручной ввод данных и сделать процесс декларации максимально прозрачным и удобным для граждан.

В ноябре 2025 года Турысов уже называл Smart Data Finance «мозгом госфинансов», обеспечивающим сбор и анализ всех ключевых данных по налогоплательщикам.

Вывод

Всеобщая декларация доходов в Казахстане пока не отменяется. Цифровизация через Big Data и преддекларирование призваны упростить процесс, сделать его прозрачным и минимизировать ошибки, но обязательность отчетности сохраняется.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь