Минэнерго назвало «час икс» для казахстанской экономики: ждать осталось полгода

Эффект для экономики Казахстана от роста мировых цен на нефть проявится ориентировочно через шесть месяцев, сообщили в Министерстве энергетики, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Выступая на брифинге в Сенате 9 апреля 2026 года, вице-министр энергетики Санжар Жаркешов пояснил, что резкие скачки стоимости «черного золота» на мировых рынках не дают мгновенного финансового результата. Это связано с тем, что основной объем экспортных поставок Казахстана регулируется не спотовыми (сиюминутными) сделками, а долгосрочными контрактами.
По словам вице-министра, такая структура рынка сглаживает волатильность:
Инерция цен: Контрактные обязательства пересматриваются или исполняются по усредненным показателям за период.
Временной лаг: Реальное поступление валютной выручки в страну и налоговых отчислений в бюджет происходит в среднем через 6 месяцев.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке журналисты подняли вопрос о дальнейших ценовых ожиданиях. Однако в ведомстве воздерживаются от конкретных цифр, ссылаясь на крайнюю нестабильность мировой конъюнктуры.
«Мировая конъюнктура цен на нефть ежедневно меняется. Мы мониторим ситуацию и работаем со специализированными агентствами, но наш основной фокус — внутренняя стабильность», — подчеркнул Жаркешов.
Несмотря на внешние рыночные колебания, Министерство энергетики Казахстана определило список критических задач, которые остаются в приоритете независимо от стоимости барреля:
Внутренний рынок: Стабильное обеспечение страны горюче-смазочными материалами (ГСМ).
Добыча: Бесперебойная работа месторождений и строгое выполнение плановых показателей.
Логистика: Развитие и диверсификация экспортных маршрутов для минимизации рисков транспортировки.
Переработка: Модернизация и эффективное управление отечественными НПЗ.
Санжар Жаркешов выразил поддержку позиции руководства Национального банка РК, подтвердив, что тренд на повышение цен в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на государственные финансы. Однако эксперты призывают сохранять прагматизм: до момента, пока «нефтедоллары» физически пополнят бюджет, должно пройти время, необходимое для закрытия текущих расчетных циклов.
Комментарии0 комментарий(ев)