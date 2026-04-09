09.04.2026, 13:30

Минэнерго назвало «час икс» для казахстанской экономики: ждать осталось полгода

Эффект для экономики Казахстана от роста мировых цен на нефть проявится ориентировочно через шесть месяцев, сообщили в Министерстве энергетики, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: depositphotos.com

Почему доходы растут не сразу?

Выступая на брифинге в Сенате 9 апреля 2026 года, вице-министр энергетики Санжар Жаркешов пояснил, что резкие скачки стоимости «черного золота» на мировых рынках не дают мгновенного финансового результата. Это связано с тем, что основной объем экспортных поставок Казахстана регулируется не спотовыми (сиюминутными) сделками, а долгосрочными контрактами.

По словам вице-министра, такая структура рынка сглаживает волатильность:

  • Инерция цен: Контрактные обязательства пересматриваются или исполняются по усредненным показателям за период.

  • Временной лаг: Реальное поступление валютной выручки в страну и налоговых отчислений в бюджет происходит в среднем через 6 месяцев.

Позиция Минэнерго по прогнозам

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке журналисты подняли вопрос о дальнейших ценовых ожиданиях. Однако в ведомстве воздерживаются от конкретных цифр, ссылаясь на крайнюю нестабильность мировой конъюнктуры.

«Мировая конъюнктура цен на нефть ежедневно меняется. Мы мониторим ситуацию и работаем со специализированными агентствами, но наш основной фокус — внутренняя стабильность», — подчеркнул Жаркешов.

Приоритеты ведомства на 2026 год

Несмотря на внешние рыночные колебания, Министерство энергетики Казахстана определило список критических задач, которые остаются в приоритете независимо от стоимости барреля:

  1. Внутренний рынок: Стабильное обеспечение страны горюче-смазочными материалами (ГСМ).

  2. Добыча: Бесперебойная работа месторождений и строгое выполнение плановых показателей.

  3. Логистика: Развитие и диверсификация экспортных маршрутов для минимизации рисков транспортировки.

  4. Переработка: Модернизация и эффективное управление отечественными НПЗ.

Солидарность с Национальным банком

Санжар Жаркешов выразил поддержку позиции руководства Национального банка РК, подтвердив, что тренд на повышение цен в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на государственные финансы. Однако эксперты призывают сохранять прагматизм: до момента, пока «нефтедоллары» физически пополнят бюджет, должно пройти время, необходимое для закрытия текущих расчетных циклов.

