Штрафы на eGov опустошают банковские карты казахстанцев: что происходит

Новости Казахстана 0 819

Полиция Казахстана зафиксировала всплеск новой формы кибермошенничества, где преступники используют авторитет портала eGov.kz. Злоумышленники рассылают фейковые уведомления о штрафах, крадя данные банковских карт через фишинговые ресурсы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

фото провэд.рф

Департамент полиции области Абай раскрыл детали сложной психологической ловушки, в которую попадают пользователи электронного правительства. Мошенники научились имитировать государственные рассылки настолько достоверно, что даже бдительные граждане оказываются под угрозой потери всех накоплений.

Механика обмана: от SMS до полной очистки счета

Схема начинается с получения сообщения на мобильный телефон. Отправитель маскируется под официальный контакт-центр государственных услуг. В тексте сухо и официально сообщается о наличии административного штрафа и предлагается ссылка для «мгновенной проверки или уплаты со скидкой».

Как распознать ловушку на этапе перехода:

  1. Поддельный адрес: Ссылка визуально напоминает eGov.kz, но содержит лишние символы или измененный домен.

  2. Универсальный «штраф»: Главная особенность системы мошенников — она показывает задолженность любому пользователю. Если ввести вымышленный ИИН или случайный госномер авто, сайт всё равно подтвердит «наличие штрафа».

  3. Сбор данных: При попытке оплаты открывается форма, куда требуется ввести не только номер карты, но и срок действия, а также CVV/CVC-код.

«Это чистая психология. Преступники рассчитывают на испуг человека. Увидев "штраф", гражданин торопится его закрыть и теряет бдительность, вводя данные карты на стороннем ресурсе», — отмечают в Polisia.kz.

Почему это опасно?

В отличие от обычного мошенничества, где просят перевести деньги на киви-кошелек, здесь происходит фишинг. Получив полные реквизиты карты, злоумышленники получают полный доступ к банковскому счету жертвы и могут совершать покупки в интернете или выводить средства через зарубежные сервисы, где не требуется SMS-подтверждение.

Памятка: как не стать жертвой киберпреступников

Полиция настоятельно рекомендует соблюдать правила «цифровой гигиены»:

  • Проверяйте источник: Официальные уведомления от eGov приходят от номера 1414. Однако помните, что даже номера можно подменить с помощью спуфинговых сервисов.

  • Используйте официальные приложения: Проверяйте штрафы только через приложение eGov Mobile, банковские приложения (Kaspi, Halyk и др.) или на официальном портале qamqor.gov.kz.

  • Игнорируйте требования срочности: Мошенники всегда торопят, чтобы у вас не было времени подумать.

  • Никому не сообщайте коды: Государственные органы никогда не запрашивают ваш CVV-код или коды из SMS.

Сравнение: Официальный сервис vs Сайт мошенников

 

Признак Официальный портал eGov / Банки Сайт мошенников
Ввод данных Авторизация через ЭЦП или SMS-пароль Запрос номера карты и CVV сразу
Проверка данных Выдает ошибку при неверном ИИН Показывает штраф даже на пустой запрос
Способ оплаты Через защищенный шлюз банка Прямой ввод реквизитов на странице
Срочность Информирование Угрозы и требование «оплатить сейчас»
 

Что делать, если вы ввели данные? Если вы все же перешли по ссылке и заполнили форму, немедленно заблокируйте карту через мобильный банкинг или колл-центр банка и обратитесь в полицию по номеру 102.

