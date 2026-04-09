© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 15:38

Роман Скляр озвучил рекордную сумму иностранных инвестиций в Казахстан

Инвестиции в основной капитал Казахстана в 2025 году достигли рекордной отметки — 22,7 трлн тенге. Страна усиливает защиту инвесторов и запускает сотни новых производств, привлекая миллиарды долларов иностранных вложений, сообщает Lada.kz. 

Фото: © Генпрокуратура РК

Казахстан фиксирует рекордный рост инвестиций

По словам заместителя премьер-министра Романа Скляра, инвестиции в основной капитал страны выросли на 13% по сравнению с 2024 годом, достигнув 22,7 трлн тенге. Этот показатель является историческим для экономики Казахстана.

«Сегодня экономика Казахстана проявляет устойчивость и потенциал для дальнейшего роста. Валовый внутренний продукт страны увеличился на 6,5%, что существенно выше среднемирового уровня», — подчеркнул Скляр на форуме по защите инвестиций.

Приток иностранных инвестиций: рекорды для Центральной Азии

Прямые иностранные инвестиции в Казахстан выросли на 14,4%, достигнув $20,5 млрд. Значительная часть этих вложений направлена на greenfield-проекты, то есть новые производства с нуля.

За прошлый год в стране открылись 330 новых предприятий, среди которых:

  • Автомобильные заводы KIA Qazaqstan и Astana Motors
  • Производство EkibastuzFerroAlloys

По данным ЭСКАТО ООН, $19 млрд иностранных инвестиций в greenfield-проекты составляют почти 89% всех внутрирегиональных инвестиций в Центральной Азии.

Защита инвесторов и стабильность законодательства

Для крупных проектов от $60 млн в Казахстане используются специальные соглашения, гарантирующие стабильность законов на 25 лет. На сегодняшний день заключено уже 53 таких соглашения.

Кроме того, введен прокурорский фильтр, который запрещает государственным органам проверять бизнес или подавать иски без одобрения прокурора.

Судебная предсказуемость и цифровой контроль

Министр промышленности Канат Шарлапаев отметил, что благодаря усиленному надзору количество уголовных дел против предпринимателей сократилось почти вдвое. Он подчеркнул, что предсказуемость правил игры — ключевой фактор для долгосрочного планирования бизнеса.

Дополнительно каждый инвестиционный проект теперь закреплен за персональным прокурором, с которым можно связаться через мобильное приложение. Все этапы реализации инвестиций отслеживаются в цифровой системе в режиме реального времени, что повышает прозрачность и доверие инвесторов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь