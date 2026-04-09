Пассажирский поезд попал под “обстрел” в Казахстане

На юге Казахстана пассажирский поезд забросали камнями, в результате чего было разбито стекло кабины электровоза. В полиции заявили, что подобные случаи в стране уже перестали быть редкостью и все чаще к ним оказываются причастны дети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В Казахстане вновь зафиксирован опасный инцидент на железной дороге. На перегоне Кызылсай — Манкент неизвестные забросали электровоз камнями, из-за чего было разбито стекло кабины машиниста.

Случай вызвал обеспокоенность у транспортной полиции, поскольку подобные действия создают реальную угрозу не только для работников железной дороги, но и для пассажиров. Даже на первый взгляд «детская шалость» вблизи путей может обернуться серьезными последствиями для движения состава.

Нарушителей нашли: ими оказались несовершеннолетние

После происшествия сотрудники управления полиции на транспорте на станции Шымкент провели оперативно-розыскные мероприятия и установили причастных к инциденту.

Как выяснилось, камни в поезд бросали трое несовершеннолетних. В присутствии родителей подростки признали свою вину.

По данным полиции, дети находились рядом с железнодорожными путями и во время игры совершили опасные действия, не понимая, к чему это могло привести.

С подростками провели беседы, родителей привлекли к ответственности

После установления обстоятельств происшествия правоохранители провели с несовершеннолетними профилактическую работу. Подросткам объяснили, почему любые игры рядом с железной дорогой могут быть смертельно опасными и чем грозит вмешательство в работу транспорта.

Кроме того, ответственность понесли и родители детей. Их привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В полиции подчеркивают: даже если ребенок не осознавал тяжести своих действий, это не отменяет последствий, которые могли наступить в случае более серьезного повреждения локомотива или состава.

В Казахстане это уже не единичный случай

По словам начальника управления административной полиции ДП на транспорте Марата Дубаева, происшествие на юге страны — далеко не единственный подобный эпизод.

Только за первый квартал 2026 года в Казахстане уже зарегистрировали 12 фактов боя стекол в пассажирских поездах.

Этот показатель, по сути, говорит о системной проблеме. В полиции отмечают, что атаки на поезда происходят в разных регионах страны, а особую тревогу вызывает то, что во многих случаях в таких действиях оказываются замешаны подростки.

Где чаще всего происходят такие инциденты

Согласно данным транспортной полиции, наибольшее число подобных происшествий приходится на участки, расположенные в районах следующих станций:

Алматы

Шымкент

Караганда

Шу

Именно эти направления сегодня находятся в зоне повышенного внимания правоохранительных органов. Специалисты не исключают, что часть подобных случаев связана с отсутствием должного контроля за детьми, которые играют возле железнодорожной инфраструктуры.

Почему это опасно: речь не только о разбитом стекле

На первый взгляд подобные случаи могут показаться обычным хулиганством. Однако в реальности последствия могут быть куда серьезнее, чем просто поврежденное окно кабины.

Брошенный в движущийся поезд камень способен:

травмировать машиниста или членов локомотивной бригады;

или членов локомотивной бригады; создать угрозу для безопасности управления поездом ;

; повредить элементы подвижного состава;

спровоцировать аварийную ситуацию на железной дороге;

на железной дороге; поставить под риск жизни пассажиров.

Особенно опасно то, что подобные действия совершаются в момент движения состава, когда даже секундная потеря контроля может привести к тяжелым последствиям.

В полиции призвали казахстанцев быть внимательнее

В транспортной полиции подчеркнули, что подобные действия нельзя считать безобидной детской выходкой. Речь идет о вмешательстве в работу транспортной инфраструктуры, где любая ошибка может дорого стоить.

Правоохранители призвали граждан строго соблюдать правила безопасности вблизи железной дороги, а родителей — внимательнее следить за тем, где и как проводят время дети.

Особый акцент сделан на том, что профилактика в таких случаях должна начинаться не после ЧП, а задолго до него — дома, в школе и на уровне местных сообществ.

Почему проблема может стать еще серьезнее

Случай на участке Кызылсай — Манкент вновь поднял важный вопрос: насколько хорошо дети и подростки понимают опасность железной дороги.

Пока одни воспринимают поезда и железнодорожные пути как часть повседневного пейзажа, другие могут превращать их в место для игр, не осознавая, что один необдуманный поступок способен привести к трагедии.

Если тенденция сохранится, проблема может выйти далеко за рамки мелкого хулиганства. И тогда речь будет идти уже не о разбитых стеклах, а о реальной угрозе безопасности пассажирских перевозок.