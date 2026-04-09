Люди в панике: массовая блокировка счетов в казахстанских банках - карты заблокированы без объяснений

Казахстанцы столкнулись с внезапным арестом личных и бизнес-счетов в крупнейших банках страны, при этом многие пострадавшие заявляют о полном отсутствии налоговых задолженностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

«Денег нет даже на парковку»: масштаб проблемы в соцсетях

Социальные сети, в частности платформа Threads, оказались переполнены жалобами жителей Казахстана. Ситуация приобрела массовый характер: под ударом оказались не только индивидуальные предприниматели, но и физические лица. Пользователи описывают абсурдные ситуации, когда из-за мгновенной блокировки всех карт они лишаются возможности оплатить элементарные услуги.

«Я остался без денег в один момент. Чтобы выехать с парковки, пришлось буквально просить наличные у прохожих. В банке говорят о технической ошибке, но сроки разблокировки неизвестны», — делится один из пострадавших.

Камеральный контроль или технический сбой?

Одной из официально указанных причин в банковских приложениях значится «неисполнение уведомления по камеральному контролю». Однако пострадавшие массово заявляют о следующих странностях:

Отсутствие долгов: При проверке через кабинет налогоплательщика штрафы и задолженности по налогам не обнаруживаются. Отсутствие уведомлений: Многие пользователи утверждают, что никаких предварительных предупреждений от КГД (Комитета государственных доходов) им не поступало. Тотальный арест: Блокируются сразу все счета в разных банках второго уровня, что фактически парализует финансовую жизнь граждан.

Реакция госорганов и банковского сектора

На данный момент официальных комментариев от Комитета государственных доходов не поступало. В банковских кругах неофициально ссылаются на возможную «ошибку системы» при автоматической передаче данных. Тем временем call-центры налоговых служб перегружены: дозвониться до специалистов для разъяснения причин ареста практически невозможно.

Ситуация осложняется тем, что блокировки происходят на фоне активных обсуждений налогового мониторинга мобильных переводов. Пользователи в сети уже иронизируют, что «после 15 апреля основной активностью станет не общение в соцсетях, а походы в налоговую для доказательства своей невиновности».

Что делать, если ваш счет заблокирован?

Если вы оказались в числе пострадавших, эксперты рекомендуют придерживаться следующего алгоритма: