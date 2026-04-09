09.04.2026, 18:32

Люди в панике: массовая блокировка счетов в казахстанских банках - карты заблокированы без объяснений

Казахстанцы столкнулись с внезапным арестом личных и бизнес-счетов в крупнейших банках страны, при этом многие пострадавшие заявляют о полном отсутствии налоговых задолженностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube

«Денег нет даже на парковку»: масштаб проблемы в соцсетях

Социальные сети, в частности платформа Threads, оказались переполнены жалобами жителей Казахстана. Ситуация приобрела массовый характер: под ударом оказались не только индивидуальные предприниматели, но и физические лица. Пользователи описывают абсурдные ситуации, когда из-за мгновенной блокировки всех карт они лишаются возможности оплатить элементарные услуги.

«Я остался без денег в один момент. Чтобы выехать с парковки, пришлось буквально просить наличные у прохожих. В банке говорят о технической ошибке, но сроки разблокировки неизвестны», — делится один из пострадавших.

Камеральный контроль или технический сбой?

Одной из официально указанных причин в банковских приложениях значится «неисполнение уведомления по камеральному контролю». Однако пострадавшие массово заявляют о следующих странностях:

  1. Отсутствие долгов: При проверке через кабинет налогоплательщика штрафы и задолженности по налогам не обнаруживаются.

  2. Отсутствие уведомлений: Многие пользователи утверждают, что никаких предварительных предупреждений от КГД (Комитета государственных доходов) им не поступало.

  3. Тотальный арест: Блокируются сразу все счета в разных банках второго уровня, что фактически парализует финансовую жизнь граждан.

Реакция госорганов и банковского сектора

На данный момент официальных комментариев от Комитета государственных доходов не поступало. В банковских кругах неофициально ссылаются на возможную «ошибку системы» при автоматической передаче данных. Тем временем call-центры налоговых служб перегружены: дозвониться до специалистов для разъяснения причин ареста практически невозможно.

Ситуация осложняется тем, что блокировки происходят на фоне активных обсуждений налогового мониторинга мобильных переводов. Пользователи в сети уже иронизируют, что «после 15 апреля основной активностью станет не общение в соцсетях, а походы в налоговую для доказательства своей невиновности».

Что делать, если ваш счет заблокирован?

Если вы оказались в числе пострадавших, эксперты рекомендуют придерживаться следующего алгоритма:

  • Проверьте статус в приложении eSalyq Azamat: Убедитесь, что у вас действительно нет задолженностей.

  • Запросите судебный приказ или постановление: Узнайте в банке номер документа, на основании которого наложен арест.

  • Обратитесь в Управление госдоходов (УГД): Если блокировка ошибочна, необходимо подать заявление на снятие ареста в связи с отсутствием нарушений.

  • Сохраняйте скриншоты: В случае материального ущерба из-за ошибки системы, данные фиксации пригодятся для дальнейших разбирательств.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь