В Казахстане приостановлена выдача ИИН иностранцам до 13 апреля

Услуга по формированию ИИН для иностранных граждан временно приостановлена из-за технического сбоя в госорганах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Причина временной недоступности услуги

С 9 по 13 апреля 2026 года услуга по выдаче индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам и лицам без гражданства будет недоступна.

По информации Госкорпорации «Правительство для граждан», сбой произошёл на стороне государственных органов.

Какие услуги будут приостановлены

До 9:00 13 апреля 2026 года в:

Центрах обслуживания населения (ЦОН)

Центрах миграционных услуг

не будет работать услуга «Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан».

Это означает, что получить новый ИИН или оформить соответствующие документы в этот период будет невозможно.

Рекомендации для граждан и иностранных резидентов

Гражданам и иностранным резидентам, планирующим оформление ИИН или связанных с ним процедур, рекомендуется:

Перенести визиты в ЦОН и миграционные центры на период после 13 апреля 2026 года

Учесть возможные задержки при планировании работы с государственными сервисами

Следить за обновлениями на официальных сайтах госорганов

Важность ИИН для иностранных граждан

ИИН является ключевым идентификатором для:

Регистрации по месту пребывания

Открытия банковских счетов

Оформления налоговых и социальных услуг

Приостановка выдачи ИИН может вызвать временные неудобства для бизнеса, трудоустройства и официального пребывания иностранных граждан в Казахстане.