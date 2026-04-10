18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 19:35

В Казахстане приостановлена выдача ИИН иностранцам до 13 апреля

Новости Казахстана 0 453

Услуга по формированию ИИН для иностранных граждан временно приостановлена из-за технического сбоя в госорганах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov4c.kz

Причина временной недоступности услуги

С 9 по 13 апреля 2026 года услуга по выдаче индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам и лицам без гражданства будет недоступна.

По информации Госкорпорации «Правительство для граждан», сбой произошёл на стороне государственных органов.

Какие услуги будут приостановлены

До 9:00 13 апреля 2026 года в:

  • Центрах обслуживания населения (ЦОН)
  • Центрах миграционных услуг

не будет работать услуга «Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан».

Это означает, что получить новый ИИН или оформить соответствующие документы в этот период будет невозможно.

Рекомендации для граждан и иностранных резидентов

Гражданам и иностранным резидентам, планирующим оформление ИИН или связанных с ним процедур, рекомендуется:

  • Перенести визиты в ЦОН и миграционные центры на период после 13 апреля 2026 года
  • Учесть возможные задержки при планировании работы с государственными сервисами
  • Следить за обновлениями на официальных сайтах госорганов

Важность ИИН для иностранных граждан

ИИН является ключевым идентификатором для:

  • Регистрации по месту пребывания
  • Открытия банковских счетов
  • Оформления налоговых и социальных услуг

Приостановка выдачи ИИН может вызвать временные неудобства для бизнеса, трудоустройства и официального пребывания иностранных граждан в Казахстане.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
