Срочникам в Казахстане перестанут выдавать кредиты: что изменится с 18 апреля

С 18 апреля 2026 года солдатам-срочникам в Казахстане временно прекращают выдачу новых кредитов и микрозаймов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Постановлением Правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК от 20 марта 2026 года № 13 утверждены новые правила обмена сведениями о военнослужащих срочной службы. Документ регулирует, как государственные органы, кредитные бюро и банки взаимодействуют при предоставлении отсрочек по займам и микрокредитам для призванных на службу.
Сведения о призыве формируются через информационную систему Министерства обороны и передаются в кредитные бюро. В перечень данных входят:
На основе этих данных кредитные бюро проверяют наличие действующих кредитов или микрозаймов у военнослужащего и уведомляют банки и микрофинансовые организации.
После получения информации кредиторы обязаны оформить отсрочку платежей по всем действующим договорам займов и микрокредитов и передать эту информацию обратно в кредитные бюро.
Кредитные бюро дважды в год — до 5 января и 5 июля — предоставляют уполномоченному органу сводные данные о предоставленных отсрочках.
При увольнении военнослужащего сведения также передаются через систему в кредитные бюро. После проверки:
Кредитные организации обязаны своевременно обновлять информацию в кредитных бюро.
Отдельное внимание документ уделяет новым заявкам на кредитование: прежде чем выдать займ или микрокредит, кредиторы обязаны проверить статус клиента и убедиться, что он не находится на срочной службе.
