Срочникам в Казахстане перестанут выдавать кредиты: что изменится с 18 апреля

С 18 апреля 2026 года солдатам-срочникам в Казахстане временно прекращают выдачу новых кредитов и микрозаймов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Солдатам-срочникам запретили новые кредиты

Постановлением Правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК от 20 марта 2026 года № 13 утверждены новые правила обмена сведениями о военнослужащих срочной службы. Документ регулирует, как государственные органы, кредитные бюро и банки взаимодействуют при предоставлении отсрочек по займам и микрокредитам для призванных на службу.

Как будут работать кредитные бюро

Сведения о призыве формируются через информационную систему Министерства обороны и передаются в кредитные бюро. В перечень данных входят:

ИИН;

ФИО;

дата рождения;

статус прохождения службы;

дата приказа о призыве.

На основе этих данных кредитные бюро проверяют наличие действующих кредитов или микрозаймов у военнослужащего и уведомляют банки и микрофинансовые организации.

Отсрочка по платежам

После получения информации кредиторы обязаны оформить отсрочку платежей по всем действующим договорам займов и микрокредитов и передать эту информацию обратно в кредитные бюро.

Кредитные бюро дважды в год — до 5 января и 5 июля — предоставляют уполномоченному органу сводные данные о предоставленных отсрочках.

После увольнения из армии

При увольнении военнослужащего сведения также передаются через систему в кредитные бюро. После проверки:

кредиторы получают уведомление о прекращении отсрочки;

возобновляется начисление процентов по займам и микрокредитам.

Кредитные организации обязаны своевременно обновлять информацию в кредитных бюро.

Новые кредиты теперь под строгим контролем

Отдельное внимание документ уделяет новым заявкам на кредитование: прежде чем выдать займ или микрокредит, кредиторы обязаны проверить статус клиента и убедиться, что он не находится на срочной службе.