18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.04.2026, 07:03

В Казахстане запускают ипотеку под 5%: что известно о новой программе

Новости Казахстана

Казахстанский рынок недвижимости ждет оживление: Freedom Bank официально объявил о запуске жилищно-сберегательной ипотеки со ставками от 5% до 10% годовых, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Цифровизация и доступность: новый этап кредитования

В рамках форума Freedom Inside член совета директоров Freedom Bank Айдос Жумагулов анонсировал запуск инновационного для коммерческого сектора продукта. С 19 марта 2026 года жилищно-сберегательная ипотека (ЖСС) стала доступна частным банкам, и Freedom Bank намерен стать ключевым игроком в этом сегменте.

Главная особенность нового предложения — полный онлайн-формат. Банк планирует удовлетворить накопленный отложенный спрос, предложив процесс оформления без посещения отделений. На старте проекта стратегическим партнером выступит крупнейший застройщик страны — холдинг BI Group.

Условия кредитования: два сценария для заемщиков

Программа предлагает гибкость в зависимости от возможностей клиента. Выбор между низким первоначальным взносом и минимальной процентной ставкой разделен на два основных направления:

Вариант №1: Для тех, кто накопил 50%

Этот сценарий максимально выгоден для граждан, имеющих значительные накопления.

  • Ставка по жилищному займу: от 5%;

  • Ставка по промежуточному займу: от 7%;

  • Вознаграждение по депозиту: 2%;

  • Первоначальный взнос: 50% от стоимости недвижимости.

Вариант №2: Доступный вход с 30% взносом

Если накоплений меньше, банк предлагает альтернативу с более высоким вознаграждением на остаток депозита.

  • Ставка по жилищному займу: от 10%;

  • Ставка по промежуточному займу: от 10,5%;

  • Вознаграждение по депозиту: 7% (повышенная ставка на этапе накопления);

  • Первоначальный взнос: 30%.

Почему это важно для рынка?

До недавнего времени система жилищных сбережений была практически монополизирована государственным сектором. Выход в этот сегмент Freedom Bank с его технологической базой означает:

  1. Ускорение сделок: Оформление ипотеки в режиме онлайн сокращает путь от выбора квартиры до получения ключей до нескольких часов или дней.

  2. Конкуренция: Появление альтернативы госпрограммам может подтолкнуть другие коммерческие банки к снижению ставок.

  3. Стимул для строительства: Партнерство с BI Group обеспечит приток покупателей на первичный рынок жилья.

«Мы видим активную отложенность спроса и готовы предложить ипотеку под 5%, которая станет реальностью для многих казахстанских семей», — подчеркнул Айдос Жумагулов.

Что нужно знать потенциальному покупателю?

Программа ориентирована на тех, кто готов использовать механику накопления. Принцип ЖСС подразумевает, что заемщик сначала размещает средства на депозите под фиксированный процент, после чего получает право на льготный кредит. Учитывая цифровой формат банка, все этапы — от открытия счета до оценки недвижимости и регистрации залога — будут доступны в мобильном приложении.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь