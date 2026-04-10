В Казахстане запускают ипотеку под 5%: что известно о новой программе

Казахстанский рынок недвижимости ждет оживление: Freedom Bank официально объявил о запуске жилищно-сберегательной ипотеки со ставками от 5% до 10% годовых, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Цифровизация и доступность: новый этап кредитования

В рамках форума Freedom Inside член совета директоров Freedom Bank Айдос Жумагулов анонсировал запуск инновационного для коммерческого сектора продукта. С 19 марта 2026 года жилищно-сберегательная ипотека (ЖСС) стала доступна частным банкам, и Freedom Bank намерен стать ключевым игроком в этом сегменте.

Главная особенность нового предложения — полный онлайн-формат. Банк планирует удовлетворить накопленный отложенный спрос, предложив процесс оформления без посещения отделений. На старте проекта стратегическим партнером выступит крупнейший застройщик страны — холдинг BI Group.

Условия кредитования: два сценария для заемщиков

Программа предлагает гибкость в зависимости от возможностей клиента. Выбор между низким первоначальным взносом и минимальной процентной ставкой разделен на два основных направления:

Вариант №1: Для тех, кто накопил 50%

Этот сценарий максимально выгоден для граждан, имеющих значительные накопления.

Ставка по жилищному займу: от 5% ;

Ставка по промежуточному займу: от 7% ;

Вознаграждение по депозиту: 2% ;

Первоначальный взнос: 50% от стоимости недвижимости.

Вариант №2: Доступный вход с 30% взносом

Если накоплений меньше, банк предлагает альтернативу с более высоким вознаграждением на остаток депозита.

Ставка по жилищному займу: от 10% ;

Ставка по промежуточному займу: от 10,5% ;

Вознаграждение по депозиту: 7% (повышенная ставка на этапе накопления);

Первоначальный взнос: 30%.

Почему это важно для рынка?

До недавнего времени система жилищных сбережений была практически монополизирована государственным сектором. Выход в этот сегмент Freedom Bank с его технологической базой означает:

Ускорение сделок: Оформление ипотеки в режиме онлайн сокращает путь от выбора квартиры до получения ключей до нескольких часов или дней. Конкуренция: Появление альтернативы госпрограммам может подтолкнуть другие коммерческие банки к снижению ставок. Стимул для строительства: Партнерство с BI Group обеспечит приток покупателей на первичный рынок жилья.

«Мы видим активную отложенность спроса и готовы предложить ипотеку под 5%, которая станет реальностью для многих казахстанских семей», — подчеркнул Айдос Жумагулов.

Что нужно знать потенциальному покупателю?

Программа ориентирована на тех, кто готов использовать механику накопления. Принцип ЖСС подразумевает, что заемщик сначала размещает средства на депозите под фиксированный процент, после чего получает право на льготный кредит. Учитывая цифровой формат банка, все этапы — от открытия счета до оценки недвижимости и регистрации залога — будут доступны в мобильном приложении.