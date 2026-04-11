18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.04.2026, 09:00

Президент Казахстана направил поздравление Трампу по случаю завершения миссии “Артемида-2”

Новости Казахстана 0 473

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту США Дональду Трампу по случаю успешного завершения космической миссии “Артемида-2”. Речь идет о первом пилотируемом полете к Луне за последние десятилетия. В поздравлении глава государства отметил вклад американской науки в развитие мировой космонавтики, передаёт Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото Акорды
Поздравление президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с успешным завершением миссии “Артемида-2”, которая стала важным этапом в развитии международной космической программы. Поздравительное послание было направлено от имени главы государства в адрес президента США.

Значение миссии “Артемида-2”

Миссия “Артемида-2” стала первым за последние десятилетия пилотируемым полетом к Луне. Она рассматривается как ключевой этап в реализации масштабной космической программы, направленной на дальнейшее освоение спутника Земли и развитие технологий глубокого космоса.

По данным организаторов программы, возвращение экипажа на Землю прошло успешно, а сама миссия стала важной вехой в современной истории космонавтики.

Оценка вклада США в космические исследования

В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил достижения американской науки, подчеркнув их значение для мировой исследовательской и инженерной мысли.

Он подчеркнул, что подобные проекты способствуют развитию международного научного сотрудничества и вдохновляют новые поколения ученых и инженеров по всему миру.

Международное значение космических программ

Миссия “Артемида-2” рассматривается как часть более широкой программы по возвращению человека на Луну и подготовке будущих межпланетных миссий. Эксперты отмечают, что такие проекты усиливают конкуренцию и одновременно стимулируют сотрудничество в области космоса.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь