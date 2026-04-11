Президент Казахстана направил поздравление Трампу по случаю завершения миссии “Артемида-2”

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту США Дональду Трампу по случаю успешного завершения космической миссии “Артемида-2”. Речь идет о первом пилотируемом полете к Луне за последние десятилетия. В поздравлении глава государства отметил вклад американской науки в развитие мировой космонавтики, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Поздравление президента Казахстана

Значение миссии “Артемида-2”

Миссия “Артемида-2” стала первым за последние десятилетия пилотируемым полетом к Луне. Она рассматривается как ключевой этап в реализации масштабной космической программы, направленной на дальнейшее освоение спутника Земли и развитие технологий глубокого космоса.

По данным организаторов программы, возвращение экипажа на Землю прошло успешно, а сама миссия стала важной вехой в современной истории космонавтики.

Оценка вклада США в космические исследования

В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил достижения американской науки, подчеркнув их значение для мировой исследовательской и инженерной мысли.

Он подчеркнул, что подобные проекты способствуют развитию международного научного сотрудничества и вдохновляют новые поколения ученых и инженеров по всему миру.

Международное значение космических программ

Миссия “Артемида-2” рассматривается как часть более широкой программы по возвращению человека на Луну и подготовке будущих межпланетных миссий. Эксперты отмечают, что такие проекты усиливают конкуренцию и одновременно стимулируют сотрудничество в области космоса.