Бублик узнал соперника по первому кругу турнира ATP-500 в Мюнхене

Казахстанский теннисист Александр Бублик начнет выступление на турнире в Мюнхене встречей с представителем Польши Хубертом Гуркачом, передает Lada.kz со ссылкой на Sportarena.kz .

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, начнет участие в турнире категории ATP-500, который пройдет в Мюнхене (Германия), с матча первого круга.

Соперником казахстанца, посеянного под третьим номером, станет польский теннисист Хуберт Гуркач, на данный момент занимающий 74-ю позицию в рейтинге ATP.

В случае успешного старта Бублик во втором круге может встретиться с победителем противостояния между Марин Чилич и Даниэль Альтмайер.

Действующим победителем турнира в Мюнхене является представитель Германии Александр Зверев.

Соревнования пройдут с 13 по 19 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет 2 561 110 евро.