12.04.2026, 17:45

У следователей в Казахстане появятся ИИ-напарники

Новости Казахстана

В министерстве внутренних дел Казахстана состоялась презентация трех цифровых проектов, направленных на развитие следственной деятельности. Их представили начальникам территориальных департаментов полиции, а также руководителям ведомственных учебных заведений, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia,kz

Центральное место среди инициатив занял проект «Цифровой помощник следователя». Он предполагает внедрение технологий искусственного интеллекта в систему Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) для автоматизации ключевых процессов следствия. Ожидается, что использование такого инструмента позволит повысить скорость обработки данных, упростить выполнение рутинных задач и повысить общую эффективность работы следственных органов.

Помимо этого, был представлен проект «е-Айгакзат», направленный на цифровизацию учета, хранения и контроля вещественных доказательств. Еще одна инициатива – «Видео НД» – предусматривает фиксацию материалов номенклатурных дел с использованием видеозаписи и их централизованное хранение.

По итогам обсуждения все три проекта получили положительную оценку со стороны участников встречи. Руководители территориальных подразделений и представители учебных заведений отметили их практическую значимость, актуальность и потенциал для повышения эффективности следственной деятельности, а также усиления прозрачности уголовного процесса.

В ведомстве подчеркнули, что реализация данных решений соответствует курсу на цифровую трансформацию органов внутренних дел. Участники выразили готовность к поэтапному внедрению представленных проектов, отметив при этом важность дальнейшего методического сопровождения и организации обучения сотрудников.

