В Казахстане будут платить до 6,5 млн тенге за победы школьников на международных олимпиадах

С 21 апреля 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила выплаты вознаграждений школьникам — победителям международных олимпиад и их наставникам. Максимальная сумма достигает почти 6,5 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Новые правила выплат: что изменилось

Министерство просвещения Казахстана утвердило обновленный порядок начисления единовременных вознаграждений для победителей и призеров международных интеллектуальных соревнований, а также их педагогов.

Согласно документу:

назначением выплат теперь напрямую занимается Министерство просвещения;

вознаграждение имеет персональный характер ;

; оно предоставляется только за достижения текущего года ;

; повторное получение выплаты в течение одного года исключено ;

; претендовать на выплаты могут только граждане Казахстана.

Кто может рассчитывать на вознаграждение

Получателями выплат определены:

победители и призеры международных олимпиад по школьным предметам;

участники и лауреаты международных конкурсов научных проектов;

педагоги, подготовившие этих учеников.

Для участия необходимо:

подать анкету;

подтвердить данные (для несовершеннолетних — через законных представителей).

Размеры выплат в 2026 году

Суммы вознаграждений остались на прежнем уровне и зависят от достигнутого результата:

I место (золото) — 1500 МРП → 6 487 500 тенге

— 1500 МРП → II место (серебро) — 1000 МРП → 4 325 000 тенге

— 1000 МРП → III место (бронза) — 500 МРП → 2 162 500 тенге

Отдельно отмечено:

победители международных конкурсов научных проектов также получают 1500 МРП (6,5 млн тенге) за первое место.

Сколько получат учителя

Вознаграждение предусмотрено и для педагогов-наставников. Размер выплат зависит от базового должностного оклада (БДО) и уровня достижения ученика:

за подготовку золотого медалиста — 26,5 БДО ;

; серебряного призера — 17,5 БДО ;

; бронзового — 8,5 БДО.

Такая же система применяется к педагогам, подготовившим победителей международных научных конкурсов.

Зачем это нужно

Обновленные правила направлены на: