В Казахстане будут платить до 6,5 млн тенге за победы школьников на международных олимпиадах

Новые правила выплат: что изменилось
Министерство просвещения Казахстана утвердило обновленный порядок начисления единовременных вознаграждений для победителей и призеров международных интеллектуальных соревнований, а также их педагогов.
Согласно документу:
- назначением выплат теперь напрямую занимается Министерство просвещения;
- вознаграждение имеет персональный характер;
- оно предоставляется только за достижения текущего года;
- повторное получение выплаты в течение одного года исключено;
- претендовать на выплаты могут только граждане Казахстана.
Кто может рассчитывать на вознаграждение
Получателями выплат определены:
- победители и призеры международных олимпиад по школьным предметам;
- участники и лауреаты международных конкурсов научных проектов;
- педагоги, подготовившие этих учеников.
Для участия необходимо:
- подать анкету;
- подтвердить данные (для несовершеннолетних — через законных представителей).
Размеры выплат в 2026 году
Суммы вознаграждений остались на прежнем уровне и зависят от достигнутого результата:
- I место (золото) — 1500 МРП → 6 487 500 тенге
- II место (серебро) — 1000 МРП → 4 325 000 тенге
- III место (бронза) — 500 МРП → 2 162 500 тенге
Отдельно отмечено:
- победители международных конкурсов научных проектов также получают 1500 МРП (6,5 млн тенге) за первое место.
Сколько получат учителя
Вознаграждение предусмотрено и для педагогов-наставников. Размер выплат зависит от базового должностного оклада (БДО) и уровня достижения ученика:
- за подготовку золотого медалиста — 26,5 БДО;
- серебряного призера — 17,5 БДО;
- бронзового — 8,5 БДО.
Такая же система применяется к педагогам, подготовившим победителей международных научных конкурсов.
Зачем это нужно
Обновленные правила направлены на:
- стимулирование школьников к участию в международных соревнованиях;
- поддержку талантливой молодежи;
- повышение роли педагогов-наставников в подготовке призеров мирового уровня.
