В Казахстане будут платить до 6,5 млн тенге за победы школьников на международных олимпиадах

Новости Казахстана

С 21 апреля 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила выплаты вознаграждений школьникам — победителям международных олимпиад и их наставникам. Максимальная сумма достигает почти 6,5 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Новые правила выплат: что изменилось

Министерство просвещения Казахстана утвердило обновленный порядок начисления единовременных вознаграждений для победителей и призеров международных интеллектуальных соревнований, а также их педагогов.

Согласно документу:

  • назначением выплат теперь напрямую занимается Министерство просвещения;
  • вознаграждение имеет персональный характер;
  • оно предоставляется только за достижения текущего года;
  • повторное получение выплаты в течение одного года исключено;
  • претендовать на выплаты могут только граждане Казахстана.

Кто может рассчитывать на вознаграждение

Получателями выплат определены:

  • победители и призеры международных олимпиад по школьным предметам;
  • участники и лауреаты международных конкурсов научных проектов;
  • педагоги, подготовившие этих учеников.

Для участия необходимо:

  • подать анкету;
  • подтвердить данные (для несовершеннолетних — через законных представителей).

Размеры выплат в 2026 году

Суммы вознаграждений остались на прежнем уровне и зависят от достигнутого результата:

  • I место (золото) — 1500 МРП → 6 487 500 тенге
  • II место (серебро) — 1000 МРП → 4 325 000 тенге
  • III место (бронза) — 500 МРП → 2 162 500 тенге

Отдельно отмечено:

  • победители международных конкурсов научных проектов также получают 1500 МРП (6,5 млн тенге) за первое место.

Сколько получат учителя

Вознаграждение предусмотрено и для педагогов-наставников. Размер выплат зависит от базового должностного оклада (БДО) и уровня достижения ученика:

  • за подготовку золотого медалиста — 26,5 БДО;
  • серебряного призера — 17,5 БДО;
  • бронзового — 8,5 БДО.

Такая же система применяется к педагогам, подготовившим победителей международных научных конкурсов.

Зачем это нужно

Обновленные правила направлены на:

  • стимулирование школьников к участию в международных соревнованиях;
  • поддержку талантливой молодежи;
  • повышение роли педагогов-наставников в подготовке призеров мирового уровня.
Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь