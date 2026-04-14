В Казахстане временно отключат радио и телевидение по всей стране

В Казахстане временно будет приостановлено вещание телевизионных и радиоканалов. Об этом сообщили в АО «Казтелерадио», передаёт Tengrinews.kz.

По информации компании, отключение запланировано на 15 апреля с 03:00 до 17:00 по времени Астаны.

В указанный период по всей территории страны будут проводиться планово-профилактические работы на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания.

«Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период также возможны временные перерывы в работе услуг спутникового телевидения, эфирного цифрового и аналогового вещания, а также передачи данных.

В «Казтелерадио» пояснили, что проведение профилактических работ необходимо для обеспечения стабильного и качественного телерадиовещания на территории страны.

Подобные технические работы проводятся регулярно в соответствии с утвержденным графиком обслуживания инфраструктуры.