Экс-руководитель полиции Атырау водворен в изолятор временного содержания

Бывший руководитель управления полиции Атырау Бактыбек Исаев лишился должности и оказался в изоляторе временного содержания после выявления нарушений в ходе проверки МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Казахстане разгорается очередной резонансный скандал, связанный с правоохранительными органами. Как сообщили в Министерство внутренних дел Казахстана, в отношении бывшего начальника управления полиции города Атырау Бактыбека Исаева были выявлены факты противоправных действий.
Речь идет о результатах плановой служебной проверки, которую проводило ведомство. По её итогам принято сразу несколько жестких решений, включая кадровые и процессуальные меры.
В МВД подчеркнули, что подобные проверки проводятся на регулярной основе и направлены на выявление нарушений внутри системы.
После установления фактов нарушений было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется досудебное расследование, детали которого не разглашаются.
Сам Бактыбек Исаев уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям — это одна из наиболее жестких формулировок в кадровой практике, применяемая в случаях серьезных нарушений.
Кроме того, бывший руководитель полиции был водворен в изолятор временного содержания. В МВД отдельно подчеркнули, что дальнейшая информация ограничена в интересах следствия.
В пресс-службе отметили, что принятые меры соответствуют общей линии, проводимой руководством МВД. Она направлена на обеспечение законности и принципа неотвратимости наказания, независимо от занимаемой должности.
Таким образом, ведомство демонстрирует, что антикоррупционная и дисциплинарная политика распространяется и на высокопоставленных сотрудников.
Бактыбек Исаев родился в Атырау и получил образование в Центрально-Азиатском университете. Свою карьеру в правоохранительных органах он начал в 2003 году.
За годы службы он занимал различные руководящие должности, в том числе был заместителем начальника департамента полиции Мангистауской области.
Пост начальника управления полиции Атырау он занял сравнительно недавно — в мае 2024 года. Его назначение тогда рассматривалось как очередной этап укрепления управленческой вертикали в регионе.
Случай с Исаевым вписывается в более широкий контекст усиления внутреннего контроля в правоохранительных органах Казахстана. В последние годы ведомство регулярно сообщает о выявлении нарушений среди сотрудников, включая руководящий состав.
Эксперты отмечают, что подобные шаги могут свидетельствовать о стремлении к системной очистке и повышению доверия общества к силовым структурам.
При этом отсутствие подробностей по делу оставляет множество вопросов, ответы на которые, вероятно, появятся уже на более поздних этапах расследования.
