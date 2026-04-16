Экс-руководитель полиции Атырау водворен в изолятор временного содержания

Бывший руководитель управления полиции Атырау Бактыбек Исаев лишился должности и оказался в изоляторе временного содержания после выявления нарушений в ходе проверки МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

В Казахстане разгорается очередной резонансный скандал, связанный с правоохранительными органами. Как сообщили в Министерство внутренних дел Казахстана, в отношении бывшего начальника управления полиции города Атырау Бактыбека Исаева были выявлены факты противоправных действий.

Речь идет о результатах плановой служебной проверки, которую проводило ведомство. По её итогам принято сразу несколько жестких решений, включая кадровые и процессуальные меры.

В МВД подчеркнули, что подобные проверки проводятся на регулярной основе и направлены на выявление нарушений внутри системы.

Уголовное дело и изолятор

После установления фактов нарушений было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется досудебное расследование, детали которого не разглашаются.

Сам Бактыбек Исаев уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям — это одна из наиболее жестких формулировок в кадровой практике, применяемая в случаях серьезных нарушений.

Кроме того, бывший руководитель полиции был водворен в изолятор временного содержания. В МВД отдельно подчеркнули, что дальнейшая информация ограничена в интересах следствия.

Жесткая позиция ведомства

В пресс-службе отметили, что принятые меры соответствуют общей линии, проводимой руководством МВД. Она направлена на обеспечение законности и принципа неотвратимости наказания, независимо от занимаемой должности.

Таким образом, ведомство демонстрирует, что антикоррупционная и дисциплинарная политика распространяется и на высокопоставленных сотрудников.

Карьера и служебный путь

Бактыбек Исаев родился в Атырау и получил образование в Центрально-Азиатском университете. Свою карьеру в правоохранительных органах он начал в 2003 году.

За годы службы он занимал различные руководящие должности, в том числе был заместителем начальника департамента полиции Мангистауской области.

Пост начальника управления полиции Атырау он занял сравнительно недавно — в мае 2024 года. Его назначение тогда рассматривалось как очередной этап укрепления управленческой вертикали в регионе.

Контекст: усиление контроля в системе МВД

Случай с Исаевым вписывается в более широкий контекст усиления внутреннего контроля в правоохранительных органах Казахстана. В последние годы ведомство регулярно сообщает о выявлении нарушений среди сотрудников, включая руководящий состав.

Эксперты отмечают, что подобные шаги могут свидетельствовать о стремлении к системной очистке и повышению доверия общества к силовым структурам.

При этом отсутствие подробностей по делу оставляет множество вопросов, ответы на которые, вероятно, появятся уже на более поздних этапах расследования.