В Казахстане в сарае нашли тела двух девятиклассников: обстоятельства гибели выясняет следствие

В Жамбылской области Казахстана расследуют трагическую гибель двух школьников. Тела подростков были найдены в одном из частных домов в селе Каракемер. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следственные органы, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.
По предварительной информации, тела двух девятиклассников обнаружили в хозяйственной постройке на территории одного из домов. Оба подростка были школьниками, однако учились в разных учебных заведениях. При этом, как отмечается, их связывали дружеские отношения.
Новость о гибели школьников вызвала широкий общественный резонанс в регионе, на место происшествия были направлены представители местных властей и профильных ведомств.
На данный момент основная рассматриваемая версия — суицид. Однако следственные органы подчеркивают, что все обстоятельства произошедшего будут тщательно проверены.
В департаменте полиции сообщили о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление полной картины случившегося.
Официальный представитель ведомства заявила, что расследование ведется по принципу всесторонности и объективности, включая анализ возможных причин трагедии.
Ситуация взята под контроль на уровне регионального руководства. В село Каракемер прибыли представители акимата, а также детский омбудсмен и руководство управления образования.
Отдельное внимание уделено психологической помощи. Специалисты уже начали работу с одноклассниками погибших подростков и их родителями. Местные службы образования организовали консультации с психологами для учащихся, чтобы снизить эмоциональную нагрузку в школьной среде.
По словам омбудсмена по Жамбылской области, обе семьи подростков характеризуются как благополучные и многодетные. Близкие отмечают, что явных конфликтов или проблем, которые могли бы объяснить трагедию, на первый взгляд не наблюдалось.
Тем не менее следствие подчеркивает, что выводы делать преждевременно, и рассматриваются все возможные версии произошедшего.
Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели и родственники. Итоговые выводы будут озвучены после завершения всех процессуальных действий.
