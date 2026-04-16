18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.04.2026, 07:29

В Казахстане в сарае нашли тела двух девятиклассников: обстоятельства гибели выясняет следствие

Новости Казахстана 0 906

В Жамбылской области Казахстана расследуют трагическую гибель двух школьников. Тела подростков были найдены в одном из частных домов в селе Каракемер. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следственные органы, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Кадр из видео
Кадр из видео

Подростков нашли в сарае частного дома

По предварительной информации, тела двух девятиклассников обнаружили в хозяйственной постройке на территории одного из домов. Оба подростка были школьниками, однако учились в разных учебных заведениях. При этом, как отмечается, их связывали дружеские отношения.

Новость о гибели школьников вызвала широкий общественный резонанс в регионе, на место происшествия были направлены представители местных властей и профильных ведомств.

Предварительная версия и ход расследования

На данный момент основная рассматриваемая версия — суицид. Однако следственные органы подчеркивают, что все обстоятельства произошедшего будут тщательно проверены.

В департаменте полиции сообщили о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление полной картины случившегося.

Официальный представитель ведомства заявила, что расследование ведется по принципу всесторонности и объективности, включая анализ возможных причин трагедии.

Реакция властей и экстренные меры

Ситуация взята под контроль на уровне регионального руководства. В село Каракемер прибыли представители акимата, а также детский омбудсмен и руководство управления образования.

Отдельное внимание уделено психологической помощи. Специалисты уже начали работу с одноклассниками погибших подростков и их родителями. Местные службы образования организовали консультации с психологами для учащихся, чтобы снизить эмоциональную нагрузку в школьной среде.

Семьи и предварительные данные

По словам омбудсмена по Жамбылской области, обе семьи подростков характеризуются как благополучные и многодетные. Близкие отмечают, что явных конфликтов или проблем, которые могли бы объяснить трагедию, на первый взгляд не наблюдалось.

Тем не менее следствие подчеркивает, что выводы делать преждевременно, и рассматриваются все возможные версии произошедшего.

Расследование продолжается

Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели и родственники. Итоговые выводы будут озвучены после завершения всех процессуальных действий.

0
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

< >
