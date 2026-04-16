Одни и те же грабли: как не попасть в финансовую пирамиду

Что такое финансовая пирамида?
Это такая мошенническая схема. Организаторы предлагают участникам внести определенную сумму и привести друзей, родных и знакомых, которые сделают такой же взнос. Через время, благодаря притоку новых участников, “старички” могут вернуть свой взнос и приумножить его, за счёт тех денег, которые принесли новенькие.
Проблема кроется в том, что рано или поздно приток новых участников прекращается. Это значит, что в пирамиду перестают поступать деньги, и те, кто пришел раньше уже не получат назад свои денег, не говоря уже о процентах.
Создатели финансовых пирамид делают ставку именно на такую логику. Рискнувшие и получившие прибыль участники, с наибольшей долей вероятности вернутся в пирамиду по второму и третьему кругу, принося все большие и большие суммы. Это будет продолжаться до тех пор, пока пирамида не “лопнет”, а создатели не пропадут со всеми деньгами “вкладчиков”.
Нет. Создание и руководство финансовой или инвестиционной пирамидой в Казахстане запрещено статьей 217 Уголовного Кодекса. Создателям пирамид в Казахстане грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Мошенники часто прикрывают пирамиды маской легального бизнеса. Например, говорят, что инвестируют деньги клиентов в предприятия в сфере туризма или шоу-бизнеса, продают косметику, украшения или что-то ещё. По факту же никаких инвестиций или торговли нет, и вся прибыль формируется исключительно за счет взносов прибывающих участников
Ещё одно прикрытие - это “народные” игры, типа “Общего котла”. Якобы, в нее играют честные люди, которые хотят заработать денег для себя и своих семей, и обманывать других игроков в этом случае бессмысленно.
Важно понимать, что суть финансовой пирамиды от этого не меняется - поток “новичков” заканчивается, пирамида *лопается”, а ее организаторы пропадают со всеми деньгами.
Есть несколько “красных флагов”:
Чем дольше существует пирамида - тем больше в ней участников и крупнее суммы их вкладов. Соответственно, выплачивать им “дивиденды” тоже должны в большем объеме. Это требует огромного количества новых участников, набрать которое быстро становится невозможным. Значит, пирамида все равно “лопнет” - это лишь вопрос времени. Наверняка можно сказать одно: чем “старше” пирамида, тем больше пострадавших и выше сумма ущерба.
Помните, что каким бы ни был соблазн получить лёгкие деньги, и как бы убедительны ни были те, кто зазывает вас в пирамиду, итог у всего этого один - потерянные накопления и долги, вместо обещанного богатства.
Последние комментарии