Дополнительные пенсии в Казахстане: кому повысят выплаты

В Казахстане успешно внедрена система обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), которая гарантирует пожизненное содержание гражданам без нагрузки на их текущую заработную плату, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Фото: gov.kz

Трехступенчатая модель накоплений

Современная пенсионная архитектура Казахстана теперь базируется на трех независимых источниках дохода. Если раньше выплаты зависели преимущественно от государства и личных отчислений гражданина, то теперь в формулу добавлена третья переменная.

Согласно данным Службы центральных коммуникаций, пенсия теперь формируется из:

Государственных пособий (базовая и солидарная части). Индивидуальных взносов работника в ЕНПФ. Взносов работодателя (ОПВР), которые выплачиваются за счет собственных средств компании.

Пожизненные выплаты для поколения 1975+

Главная особенность нового механизма — обеспечение долгосрочной финансовой стабильности для граждан, родившихся после 1975 года. В отличие от накопительной части, которая может исчерпаться, выплаты по линии ОПВР носят пожизненный характер.

Важно: Работодатель перечисляет средства сверх оклада сотрудника. Таким образом, пенсионный капитал растет, а «чистая» зарплата на руки не уменьшается.

Динамика роста и первые итоги

Внедрение системы происходит поэтапно, чтобы снизить единовременную нагрузку на бизнес. На текущий момент (апрель 2026 года) ставка взноса составляет 3,5%, однако график повышения уже определен: к 2028 году показатель достигнет целевой отметки в 5%.

Текущие показатели системы в цифрах:

5,8 млн человек — количество граждан, вовлеченных в новую систему.

950 млрд тенге — общая сумма накопленных средств за счет работодателей.

3 года — период до выхода на максимальную ставку отчислений.

Эта мера позволяет адаптировать пенсионную систему к демографическим изменениям и гарантировать достойный уровень жизни казахстанцев после завершения трудовой деятельности.