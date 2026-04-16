16.04.2026, 08:30

Дополнительные пенсии в Казахстане: кому повысят выплаты

В Казахстане успешно внедрена система обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), которая гарантирует пожизненное содержание гражданам без нагрузки на их текущую заработную плату, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Трехступенчатая модель накоплений

Современная пенсионная архитектура Казахстана теперь базируется на трех независимых источниках дохода. Если раньше выплаты зависели преимущественно от государства и личных отчислений гражданина, то теперь в формулу добавлена третья переменная.

Согласно данным Службы центральных коммуникаций, пенсия теперь формируется из:

  1. Государственных пособий (базовая и солидарная части).

  2. Индивидуальных взносов работника в ЕНПФ.

  3. Взносов работодателя (ОПВР), которые выплачиваются за счет собственных средств компании.

Пожизненные выплаты для поколения 1975+

Главная особенность нового механизма — обеспечение долгосрочной финансовой стабильности для граждан, родившихся после 1975 года. В отличие от накопительной части, которая может исчерпаться, выплаты по линии ОПВР носят пожизненный характер.

Важно: Работодатель перечисляет средства сверх оклада сотрудника. Таким образом, пенсионный капитал растет, а «чистая» зарплата на руки не уменьшается.

Динамика роста и первые итоги

Внедрение системы происходит поэтапно, чтобы снизить единовременную нагрузку на бизнес. На текущий момент (апрель 2026 года) ставка взноса составляет 3,5%, однако график повышения уже определен: к 2028 году показатель достигнет целевой отметки в 5%.

Текущие показатели системы в цифрах:

  • 5,8 млн человек — количество граждан, вовлеченных в новую систему.

  • 950 млрд тенге — общая сумма накопленных средств за счет работодателей.

  • 3 года — период до выхода на максимальную ставку отчислений.

Эта мера позволяет адаптировать пенсионную систему к демографическим изменениям и гарантировать достойный уровень жизни казахстанцев после завершения трудовой деятельности.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь