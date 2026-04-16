Дополнительные пенсии в Казахстане: кому повысят выплаты

В Казахстане успешно внедрена система обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), которая гарантирует пожизненное содержание гражданам без нагрузки на их текущую заработную плату, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Современная пенсионная архитектура Казахстана теперь базируется на трех независимых источниках дохода. Если раньше выплаты зависели преимущественно от государства и личных отчислений гражданина, то теперь в формулу добавлена третья переменная.
Согласно данным Службы центральных коммуникаций, пенсия теперь формируется из:
Государственных пособий (базовая и солидарная части).
Индивидуальных взносов работника в ЕНПФ.
Взносов работодателя (ОПВР), которые выплачиваются за счет собственных средств компании.
Главная особенность нового механизма — обеспечение долгосрочной финансовой стабильности для граждан, родившихся после 1975 года. В отличие от накопительной части, которая может исчерпаться, выплаты по линии ОПВР носят пожизненный характер.
Важно: Работодатель перечисляет средства сверх оклада сотрудника. Таким образом, пенсионный капитал растет, а «чистая» зарплата на руки не уменьшается.
Внедрение системы происходит поэтапно, чтобы снизить единовременную нагрузку на бизнес. На текущий момент (апрель 2026 года) ставка взноса составляет 3,5%, однако график повышения уже определен: к 2028 году показатель достигнет целевой отметки в 5%.
Текущие показатели системы в цифрах:
5,8 млн человек — количество граждан, вовлеченных в новую систему.
950 млрд тенге — общая сумма накопленных средств за счет работодателей.
3 года — период до выхода на максимальную ставку отчислений.
Эта мера позволяет адаптировать пенсионную систему к демографическим изменениям и гарантировать достойный уровень жизни казахстанцев после завершения трудовой деятельности.
