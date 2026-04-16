Субсидии на «коммуналку» в Казахстане будут назначать по-новому: кто считается членом семьи

Казахстанцев переводят на цифровой формат получения субсидий на оплату коммунальных услуг. С 12 июля 2026 года вступают в силу обновленные правила предоставления жилищной помощи, которые закрепляют приоритет портала «электронного правительства» и меняют порядок проверки документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: krisha.kz

Цифровой формат и «единое окно»

Согласно новому приказу Министерства промышленности и строительства, основным инструментом для оформления выплат становится веб-портал «цифрового правительства». Теперь система работает по принципу «единого окна»: она консолидирует данные не только по госуслугам, но и по техусловиям на подключение к сетям монополистов.

Обратиться за назначением пособия можно двумя способами:

Дистанционно: через личный кабинет на портале eGov. Оффлайн: через филиалы Государственной корпорации («Правительство для граждан»).

Периодичность подачи заявления остается прежней — один раз в квартал.

Сроки рассмотрения: 6 рабочих дней на решение

Процесс проверки данных автоматизирован. После подачи заявки через портал госорган самостоятельно запрашивает сведения о доходах и статусе заявителя через систему Минтруда.

2 рабочих дня отводится на первичную проверку соответствия заявления правилам.

6 рабочих дней — общий срок для вынесения окончательного решения о назначении помощи либо выдачи мотивированного отказа.

5 рабочих дней дается сотруднику на сверку документов, подтверждающих состав семьи, доходы (не учтенные в цифровых базах) и счета за услуги связи и ЖКХ.

Кто считается членом семьи?

Одним из ключевых моментов обновленных правил является уточнение состава семьи для исчисления совокупного дохода. В расчет принимаются все лица, проживающие совместно и связанные родственными или брачными отношениями, а также фактически сожительствующие лица, даже если их брак не зарегистрирован официально.

В состав семьи НЕ включаются:

Лица на полном гособеспечении;

Военнослужащие срочной службы;

Заключенные и лица на принудительном лечении.

Важное уточнение: Факт совместного проживания не обязателен для трудоспособных членов семьи, работающих в другом городе, а также для студентов-очников до 23 лет (если они не находятся на гособеспечении).

Пакет документов и отчетность

Несмотря на цифровизацию, заявителю необходимо предоставить сведения о банковском счете, квитанции за коммунальные услуги, счета за услуги телекоммуникаций и данные об алиментах. В случае аренды жилья у местного исполнительного органа (акимата), предоставляется также счет об арендной плате.

Вся информация о ходе оказания услуги будет отображаться в личном кабинете пользователя в режиме реального времени.

Когда правила вступят в силу?

Обновленный регламент официально вводится в действие с 12 июля 2026 года. До этого момента система мониторинга и базы данных профильных ведомств будут синхронизированы для обеспечения бесперебойного приема заявок в новом формате.