Стрельба в воинской части Павлодара: один солдат скончался, другой получил ранение

В одной из воинских частей Павлодара произошло ЧП со стрельбой, в результате которого погиб военнослужащий-контрактник и был ранен его сослуживец. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

МВД подтвердило факт происшествия в военной части

В Павлодаре расследуют чрезвычайное происшествие, случившееся в одной из воинских частей города. Информацию о случившемся ранее начали распространять пользователи социальных сетей, после чего ситуацию официально прокомментировали в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве подтвердили, что по факту инцидента возбуждены уголовные дела, а обстоятельства произошедшего сейчас тщательно изучаются следственными органами.

Что произошло в воинской части

По предварительным данным, военнослужащий по контракту произвел выстрелы из закрепленного за ним оружия. В результате происшествия он получил смертельное ранение и скончался на месте.

Еще один военнослужащий, также проходящий службу по контракту, получил ранение и был оперативно доставлен для оказания медицинской помощи. О его состоянии на данный момент официально не сообщается.

Следствие устанавливает все обстоятельства

Правоохранительные органы проводят досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются точные причины и хронология произошедшего. Следователи рассматривают все возможные версии, включая обстоятельства обращения с оружием и условия службы.

Отдельно отмечается, что ход расследования находится на контроле у Военной следственно-оперативной дирекции Министерства внутренних дел, что подчеркивает повышенное внимание к делу.

Призыв не распространять непроверенные данные

В МВД также обратились к гражданам с просьбой воздержаться от распространения неподтвержденной информации. В ведомстве подчеркнули, что официальные выводы будут сделаны только по итогам расследования.