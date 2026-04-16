Граница усложняется: Россия вводит обязательные спецплатежи для Казахстана с 1 июня

В России с 1 июня 2026 года начнет действовать новый цифровой порядок ввоза товаров автотранспортом из стран ЕАЭС, который затронет и казахстанский экспорт, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
В России готовят к запуску цифровую систему подтверждения ожидания поставок товаров автотранспортом из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новый порядок, получивший название СПОТ, должен заработать с 1 июня 2026 года.
Инициатива рассматривается в правительстве РФ и уже прошла ключевые этапы законодательного утверждения.
СПОТ (система подтверждения ожидания поставки товаров) — это национальная цифровая платформа, предназначенная для контроля импорта товаров из стран ЕАЭС, включая Казахстан.
Через сервис участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны заранее подавать сведения о поставке, включая:
После проверки система будет формировать цифровой идентификатор поставки — QR-код, подтверждающий легальность операции.
В российском правительстве заявляют, что СПОТ направлена на усиление контроля за импортом и борьбу с теневыми схемами.
По словам зампредседателя правительства РФ Дмитрия Григоренко, система решает сразу несколько задач:
Федеральная таможенная служба России сообщила, что на границе будут задействованы мобильные контрольные группы.
Они будут выборочно проверять автотранспорт, пересекающий границу в рамках нового порядка ввоза товаров.
Представители деловых кругов отметили необходимость оперативного механизма урегулирования спорных ситуаций.
В качестве примера предложено использовать модель досудебного обжалования через сервисы на портале госуслуг, где рассмотрение жалоб занимает около 15 дней.
Бизнес также поддержал меры по борьбе с нелегальным импортом, но подчеркнул важность упрощения процедур.
Пакет законов о внедрении СПОТ уже принят Госдумой РФ в третьем чтении и одобрен Советом Федерации.
Перед запуском будет подготовлена «дорожная карта» внедрения системы.
Полноценный старт нового порядка ввоза товаров автотранспортом из стран ЕАЭС намечен на 1 июня 2026 года.
