Граница усложняется: Россия вводит обязательные спецплатежи для Казахстана с 1 июня

В России с 1 июня 2026 года начнет действовать новый цифровой порядок ввоза товаров автотранспортом из стран ЕАЭС, который затронет и казахстанский экспорт, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

В России готовят к запуску цифровую систему подтверждения ожидания поставок товаров автотранспортом из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новый порядок, получивший название СПОТ, должен заработать с 1 июня 2026 года.

Инициатива рассматривается в правительстве РФ и уже прошла ключевые этапы законодательного утверждения.

Что такое система СПОТ

СПОТ (система подтверждения ожидания поставки товаров) — это национальная цифровая платформа, предназначенная для контроля импорта товаров из стран ЕАЭС, включая Казахстан.

Через сервис участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны заранее подавать сведения о поставке, включая:

данные о продавце и покупателе;

информацию о товаре;

сведения о транспортном средстве;

дату ввоза;

сумму обеспечительного платежа.

После проверки система будет формировать цифровой идентификатор поставки — QR-код, подтверждающий легальность операции.

Цели новой системы

В российском правительстве заявляют, что СПОТ направлена на усиление контроля за импортом и борьбу с теневыми схемами.

По словам зампредседателя правительства РФ Дмитрия Григоренко, система решает сразу несколько задач:

формирование «честной конкурентной среды» на рынке;

снижение доли «серого импорта»;

усиление защиты прав потребителей;

повышение прозрачности поставок и качества продукции.

Контроль на границе и работа таможни

Федеральная таможенная служба России сообщила, что на границе будут задействованы мобильные контрольные группы.

Они будут выборочно проверять автотранспорт, пересекающий границу в рамках нового порядка ввоза товаров.

Реакция бизнеса и спорные вопросы

Представители деловых кругов отметили необходимость оперативного механизма урегулирования спорных ситуаций.

В качестве примера предложено использовать модель досудебного обжалования через сервисы на портале госуслуг, где рассмотрение жалоб занимает около 15 дней.

Бизнес также поддержал меры по борьбе с нелегальным импортом, но подчеркнул важность упрощения процедур.

Законодательная база и сроки запуска

Пакет законов о внедрении СПОТ уже принят Госдумой РФ в третьем чтении и одобрен Советом Федерации.

Перед запуском будет подготовлена «дорожная карта» внедрения системы.

Полноценный старт нового порядка ввоза товаров автотранспортом из стран ЕАЭС намечен на 1 июня 2026 года.