18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.04.2026, 14:56

Граница усложняется: Россия вводит обязательные спецплатежи для Казахстана с 1 июня

Новости Казахстана 0 812

В России с 1 июня 2026 года начнет действовать новый цифровой порядок ввоза товаров автотранспортом из стран ЕАЭС, который затронет и казахстанский экспорт, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: auto.onliner.by

В России готовят к запуску цифровую систему подтверждения ожидания поставок товаров автотранспортом из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новый порядок, получивший название СПОТ, должен заработать с 1 июня 2026 года.

Инициатива рассматривается в правительстве РФ и уже прошла ключевые этапы законодательного утверждения.

Что такое система СПОТ

СПОТ (система подтверждения ожидания поставки товаров) — это национальная цифровая платформа, предназначенная для контроля импорта товаров из стран ЕАЭС, включая Казахстан.

Через сервис участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны заранее подавать сведения о поставке, включая:

  • данные о продавце и покупателе;
  • информацию о товаре;
  • сведения о транспортном средстве;
  • дату ввоза;
  • сумму обеспечительного платежа.

После проверки система будет формировать цифровой идентификатор поставки — QR-код, подтверждающий легальность операции.

Цели новой системы

В российском правительстве заявляют, что СПОТ направлена на усиление контроля за импортом и борьбу с теневыми схемами.

По словам зампредседателя правительства РФ Дмитрия Григоренко, система решает сразу несколько задач:

  • формирование «честной конкурентной среды» на рынке;
  • снижение доли «серого импорта»;
  • усиление защиты прав потребителей;
  • повышение прозрачности поставок и качества продукции.

Контроль на границе и работа таможни

Федеральная таможенная служба России сообщила, что на границе будут задействованы мобильные контрольные группы.

Они будут выборочно проверять автотранспорт, пересекающий границу в рамках нового порядка ввоза товаров.

Реакция бизнеса и спорные вопросы

Представители деловых кругов отметили необходимость оперативного механизма урегулирования спорных ситуаций.

В качестве примера предложено использовать модель досудебного обжалования через сервисы на портале госуслуг, где рассмотрение жалоб занимает около 15 дней.

Бизнес также поддержал меры по борьбе с нелегальным импортом, но подчеркнул важность упрощения процедур.

Законодательная база и сроки запуска

Пакет законов о внедрении СПОТ уже принят Госдумой РФ в третьем чтении и одобрен Советом Федерации.

Перед запуском будет подготовлена «дорожная карта» внедрения системы.

Полноценный старт нового порядка ввоза товаров автотранспортом из стран ЕАЭС намечен на 1 июня 2026 года.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь