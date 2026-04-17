С 1 июля для граждан Казахстана вводится новое разрешение для въезда в Россию

С 1 июля 2026 года гражданам Казахстана, планирующим въезд в Россию для работы или обучения, придется заранее оформлять электронное разрешение в виде QR-кода. Новое правило станет обязательным этапом пересечения границы и будет действовать для всех поездок, подпадающих под указанные цели, сообщает Lada.kz.

Об этом сообщили в Генеральном консульстве Казахстана в Санкт-Петербурге. Нововведение связано с цифровизацией миграционного контроля и усилением предварительной проверки въезжающих иностранных граждан.

Как будет работать новая система въезда

Согласно установленному порядку, казахстанцам необходимо будет заранее установить мобильное приложение «Госуслуги RuID» и создать в нем персональный профиль. После регистрации гражданин должен подать электронное заявление на въезд в Россию.

Заявка направляется через приложение не позднее чем за 72 часа до предполагаемого пересечения границы. В отдельных случаях система допускает более срочную подачу, однако стандартный срок рассмотрения остается ключевым элементом процедуры.

После проверки предоставленных данных заявителю в приложении формируется индивидуальный QR-код. Именно он становится основным цифровым подтверждением права на въезд в страну.

QR-код станет обязательным документом на границе

Полученный QR-код необходимо будет предъявить при прохождении пограничного контроля. Без него пересечение границы в рамках работы или учебы может быть затруднено или невозможно.

Фактически QR-код станет цифровым аналогом предварительного разрешения на въезд, в котором содержатся данные о заявителе и цели поездки. Пограничные службы будут использовать его для быстрой проверки информации и подтверждения статуса въезжающего.

Срок действия QR-кода и важные условия

Сформированный QR-код будет действовать в течение 90 дней с момента подачи заявления. Это означает, что в течение этого периода гражданин сможет использовать его при въезде, если условия поездки остаются актуальными.

По истечении срока действия процедуру оформления необходимо будет повторить. Таким образом, система предполагает регулярное обновление данных и повторную подачу заявлений при каждой новой поездке или изменении обстоятельств.

Что означает новое правило для казахстанцев

Введение QR-кодов фактически переводит процесс пересечения границы на предварительную цифровую регистрацию. Это означает, что спонтанные поездки в Россию с целью работы или обучения станут невозможными без предварительного оформления заявки.

Эксперты отмечают, что подобные меры соответствуют общей тенденции усиления цифрового контроля на границах и перехода к электронным разрешительным системам въезда.

Нововведение вступит в силу с 1 июля 2026 года и затронет всех граждан Казахстана, планирующих въезд в Россию по рабочим или учебным основаниям.