Водителей в Казахстане ожидает рост цен на автомойках в связи с новыми правилами экономии воды

Казахстанским автовладельцам стоит готовиться к подорожанию услуг автомоек. С 2027 года бизнес обяжут внедрять системы оборотного водоснабжения, что потребует от предпринимателей многомиллионных вложений, сообщает Lada.kz со ссылкой inbusiness.kz.

Миллионные инвестиции или закрытие: ультиматум для бизнеса

Согласно новым нормам, предприятия в Казахстане больше не смогут получать разрешения на использование воды без утвержденного плана экономии. Реформа направлена на борьбу с дефицитом ресурса, однако для малого и среднего бизнеса она может обернуться серьезными финансовыми потрясениями.

Представитель Ассоциации автомоечного бизнеса РК Святослав Баев отмечает, что модернизация одного объекта обойдется минимум в 20 миллионов тенге.

Основные препятствия для бизнеса:

Высокая стоимость: Оборудование для качественной очистки воды требует огромных капиталовложений.

Дефицит площадей: Для установки системы очистки нужно минимум 10 кв. метров, которых у многих моек просто нет.

Энергозатраты: Современные фильтры требуют мощностей электросети, не предусмотренных в старых зданиях.

Обслуживание: Постоянные траты на реагенты и сервисное сопровождение.

Миф о 900 литрах: сколько воды тратится на самом деле?

В Ассоциации также ставят под сомнение цифры, которыми оперируют чиновники при обосновании реформы. Ранее звучали данные, что на одну машину уходит до 900 литров воды.

«Это совершенно неверно. Реальный расход составляет 100–120 литров на один автомобиль, в зависимости от сезона и степени загрязнения. Мы проводим независимую экспертизу, чтобы предоставить властям достоверные данные», — пояснил Баев.

Пятилетка на адаптацию: позиция властей

Депутат Мажилиса Павел Казанцев считает опасения предпринимателей преувеличенными. По его словам, закон предусматривает гибкий переходный период:

До 2027 года: Бизнес обязан только разработать и утвердить «бумажный» план водосбережения.

В течение 5 лет: Все юридические лица — от прачечных до гигантов промышленности — должны фактически внедрить технологии оборотного или повторного водопользования.

Парламентарии уверены, что пяти лет достаточно для того, чтобы бизнес нашел средства и технические решения. Те же, кто не предоставит план модернизации, попросту лишатся права на забор воды.

Что это значит для водителей?

Предприниматели не скрывают: затраты на покупку оборудования, реагентов и аренду дополнительных площадей будут заложены в конечный чек. Чтобы окупить инвестиции в 20 млн тенге, владельцам автомоек придется существенно поднять тарифы, что сделает привычную процедуру «банного дня» для авто ощутимо дороже.

Напомним, согласно планам правительства, доля оборотного водоснабжения в Казахстане должна вырасти с нынешних 17% до 30% к 2030 году.