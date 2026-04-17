В Казахстане дети рожают детей: названы регионы с тревожной статистикой

В Казахстане сохраняется проблема подростковых беременностей, причем самые высокие показатели фиксируются в южных и западных регионах страны. Новые статистические данные показывают заметные различия между областями и возрастными группами матерей, сообщает Lada.kz.
Несмотря на общее снижение социальных рисков, в Казахстане по-прежнему фиксируются случаи ранней беременности и родов среди девочек-подростков. В отдельных ситуациях они связаны с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
По данным за 2025 год, средний коэффициент рождаемости среди девушек в возрасте 15–19 лет в стране составил 12,96 на 1 тыс. человек. При этом между городом и селом наблюдается существенный разрыв: в городах показатель равен 10,4, тогда как в сельской местности — 16,63.
Наиболее высокие показатели подростковой рождаемости традиционно фиксируются в южных и западных регионах страны.
В 2025 году лидерами стали:
Эти цифры существенно превышают среднереспубликанский уровень и указывают на устойчивую региональную тенденцию.
Эксперты отмечают, что высокая рождаемость среди подростков не всегда означает высокий общий уровень рождаемости в регионе.
Яркий пример — Кызылординская область. Несмотря на один из самых высоких суммарных коэффициентов рождаемости в стране (3,43 ребенка на женщину), уровень подростковых родов здесь ниже среднего — 12,24 на 1 тыс. девушек.
В этой области основная доля рождений приходится на женщин в возрасте:
Таким образом, регион демонстрирует модель «взрослого материнства», в отличие от областей с ранними родами.
Отдельно статистика фиксирует крайне редкие, но социально тревожные случаи родов среди девочек 10–14 лет.
В 2025 году показатели распределились следующим образом:
Хотя цифры минимальны, сам факт их наличия указывает на необходимость усиления профилактики и защиты несовершеннолетних.
Международные организации, включая ВОЗ и ООН, рассматривают подростковую беременность как серьезный медицинский и социальный риск.
По оценкам ВОЗ:
Дополнительным индикатором проблемы выступает раннее вступление в брак.
В 2024 году в Казахстане:
Для сравнения, среди мужчин:
Это демонстрирует заметный гендерный дисбаланс в ранних браках.
Самый низкий средний возраст вступления в первый брак среди женщин зафиксирован в регионах с высокой подростковой рождаемостью:
Эти же регионы входят в число лидеров по ранним родам, что указывает на устойчивую социальную взаимосвязь.
Статистика показывает, что проблема подростковой беременности в Казахстане носит региональный характер и наиболее выражена в южных и западных областях. При этом эксперты подчеркивают: речь идет не только о демографическом, но и о социально-правовом вопросе, требующем комплексного подхода — от профилактики до защиты несовершеннолетних.
