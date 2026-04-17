18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.04.2026, 14:17

В Казахстане дети рожают детей: названы регионы с тревожной статистикой

Новости Казахстана 0 606

В Казахстане сохраняется проблема подростковых беременностей, причем самые высокие показатели фиксируются в южных и западных регионах страны. Новые статистические данные показывают заметные различия между областями и возрастными группами матерей, сообщает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com

Подростковая рождаемость в Казахстане: общая картина

Несмотря на общее снижение социальных рисков, в Казахстане по-прежнему фиксируются случаи ранней беременности и родов среди девочек-подростков. В отдельных ситуациях они связаны с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным за 2025 год, средний коэффициент рождаемости среди девушек в возрасте 15–19 лет в стране составил 12,96 на 1 тыс. человек. При этом между городом и селом наблюдается существенный разрыв: в городах показатель равен 10,4, тогда как в сельской местности — 16,63.

Регионы-лидеры по подростковым родам

Наиболее высокие показатели подростковой рождаемости традиционно фиксируются в южных и западных регионах страны.

В 2025 году лидерами стали:

  • Жамбылская область — 19,67
  • Мангистауская область — 18,87
  • Туркестанская область — 18,51

Эти цифры существенно превышают среднереспубликанский уровень и указывают на устойчивую региональную тенденцию.

Подростковая рождаемость не равна общей рождаемости

Эксперты отмечают, что высокая рождаемость среди подростков не всегда означает высокий общий уровень рождаемости в регионе.

Яркий пример — Кызылординская область. Несмотря на один из самых высоких суммарных коэффициентов рождаемости в стране (3,43 ребенка на женщину), уровень подростковых родов здесь ниже среднего — 12,24 на 1 тыс. девушек.

В этой области основная доля рождений приходится на женщин в возрасте:

  • 25–29 лет — 219,78
  • 30–34 лет — 163,63
  • 35–39 лет — 102,86

Таким образом, регион демонстрирует модель «взрослого материнства», в отличие от областей с ранними родами.

Где фиксируются случаи даже у девочек до 14 лет

Отдельно статистика фиксирует крайне редкие, но социально тревожные случаи родов среди девочек 10–14 лет.

В 2025 году показатели распределились следующим образом:

  • Улытауская область — 0,1 на 1 тыс.
  • Карагандинская область — 0,05
  • Костанайская область — 0,03
  • Жамбылская, Актюбинская и Туркестанская — по 0,02

Хотя цифры минимальны, сам факт их наличия указывает на необходимость усиления профилактики и защиты несовершеннолетних.

Ранние беременности как глобальная проблема

Международные организации, включая ВОЗ и ООН, рассматривают подростковую беременность как серьезный медицинский и социальный риск.

По оценкам ВОЗ:

  • ежегодно в странах с низким и средним уровнем дохода беременеют более 21 млн подростков;
  • около половины беременностей являются незапланированными;
  • осложнения беременности входят в число ведущих причин смертности среди девушек 15–19 лет.

Ранние браки и демографический фактор

Дополнительным индикатором проблемы выступает раннее вступление в брак.

В 2024 году в Казахстане:

  • зарегистрировано 123,6 тыс. браков;
  • 616 несовершеннолетних девушек вступили в брак;
  • еще 16,8 тыс. — в возрасте 18–19 лет.

Для сравнения, среди мужчин:

  • 64 несовершеннолетних жениха;
  • менее 3 тыс. мужчин в возрасте 18–19 лет.

Это демонстрирует заметный гендерный дисбаланс в ранних браках.

Где женщины выходят замуж раньше всего

Самый низкий средний возраст вступления в первый брак среди женщин зафиксирован в регионах с высокой подростковой рождаемостью:

  • Туркестанская область — 22,8 года
  • Жамбылская область — 23,8 года
  • Мангистауская область — 23,9 года

Эти же регионы входят в число лидеров по ранним родам, что указывает на устойчивую социальную взаимосвязь.

Вывод

Статистика показывает, что проблема подростковой беременности в Казахстане носит региональный характер и наиболее выражена в южных и западных областях. При этом эксперты подчеркивают: речь идет не только о демографическом, но и о социально-правовом вопросе, требующем комплексного подхода — от профилактики до защиты несовершеннолетних.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь