В Казахстане дети рожают детей: названы регионы с тревожной статистикой

В Казахстане сохраняется проблема подростковых беременностей, причем самые высокие показатели фиксируются в южных и западных регионах страны. Новые статистические данные показывают заметные различия между областями и возрастными группами матерей, сообщает Lada.kz.

Фото: stock.adobe.com

Подростковая рождаемость в Казахстане: общая картина

Несмотря на общее снижение социальных рисков, в Казахстане по-прежнему фиксируются случаи ранней беременности и родов среди девочек-подростков. В отдельных ситуациях они связаны с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным за 2025 год, средний коэффициент рождаемости среди девушек в возрасте 15–19 лет в стране составил 12,96 на 1 тыс. человек. При этом между городом и селом наблюдается существенный разрыв: в городах показатель равен 10,4, тогда как в сельской местности — 16,63.

Регионы-лидеры по подростковым родам

Наиболее высокие показатели подростковой рождаемости традиционно фиксируются в южных и западных регионах страны.

В 2025 году лидерами стали:

Жамбылская область — 19,67

Мангистауская область — 18,87

Туркестанская область — 18,51

Эти цифры существенно превышают среднереспубликанский уровень и указывают на устойчивую региональную тенденцию.

Подростковая рождаемость не равна общей рождаемости

Эксперты отмечают, что высокая рождаемость среди подростков не всегда означает высокий общий уровень рождаемости в регионе.

Яркий пример — Кызылординская область. Несмотря на один из самых высоких суммарных коэффициентов рождаемости в стране (3,43 ребенка на женщину), уровень подростковых родов здесь ниже среднего — 12,24 на 1 тыс. девушек.

В этой области основная доля рождений приходится на женщин в возрасте:

25–29 лет — 219,78

30–34 лет — 163,63

35–39 лет — 102,86

Таким образом, регион демонстрирует модель «взрослого материнства», в отличие от областей с ранними родами.

Где фиксируются случаи даже у девочек до 14 лет

Отдельно статистика фиксирует крайне редкие, но социально тревожные случаи родов среди девочек 10–14 лет.

В 2025 году показатели распределились следующим образом:

Улытауская область — 0,1 на 1 тыс.

Карагандинская область — 0,05

Костанайская область — 0,03

Жамбылская, Актюбинская и Туркестанская — по 0,02

Хотя цифры минимальны, сам факт их наличия указывает на необходимость усиления профилактики и защиты несовершеннолетних.

Ранние беременности как глобальная проблема

Международные организации, включая ВОЗ и ООН, рассматривают подростковую беременность как серьезный медицинский и социальный риск.

По оценкам ВОЗ:

ежегодно в странах с низким и средним уровнем дохода беременеют более 21 млн подростков;

около половины беременностей являются незапланированными;

осложнения беременности входят в число ведущих причин смертности среди девушек 15–19 лет.

Ранние браки и демографический фактор

Дополнительным индикатором проблемы выступает раннее вступление в брак.

В 2024 году в Казахстане:

зарегистрировано 123,6 тыс. браков;

616 несовершеннолетних девушек вступили в брак;

еще 16,8 тыс. — в возрасте 18–19 лет.

Для сравнения, среди мужчин:

64 несовершеннолетних жениха;

менее 3 тыс. мужчин в возрасте 18–19 лет.

Это демонстрирует заметный гендерный дисбаланс в ранних браках.

Где женщины выходят замуж раньше всего

Самый низкий средний возраст вступления в первый брак среди женщин зафиксирован в регионах с высокой подростковой рождаемостью:

Туркестанская область — 22,8 года

Жамбылская область — 23,8 года

Мангистауская область — 23,9 года

Эти же регионы входят в число лидеров по ранним родам, что указывает на устойчивую социальную взаимосвязь.

Вывод

Статистика показывает, что проблема подростковой беременности в Казахстане носит региональный характер и наиболее выражена в южных и западных областях. При этом эксперты подчеркивают: речь идет не только о демографическом, но и о социально-правовом вопросе, требующем комплексного подхода — от профилактики до защиты несовершеннолетних.