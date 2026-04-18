Стихия накрывает Казахстан: в 15 регионах объявили ухудшение погоды

В Казахстане зафиксировано резкое ухудшение погодных условий сразу в 15 регионах страны. Синоптики предупреждают о сильном ветре, осадках, тумане и возможных опасных природных явлениях. В ряде областей ситуация может осложниться до уровня штормового предупреждения, передаёт Lada.kz . со сылкой на на пресс-службу РГП "Казгидромет".

фото из архива Lada.kz

Синоптическая ситуация в Казахстане продолжает оставаться нестабильной. По данным метеорологических служб, ухудшение погоды охватило 15 регионов страны, где ожидается комплекс опасных атмосферных явлений.

По прогнозам, в разных частях республики прогнозируются дождь, грозы, туман, усиление ветра, а также локально - сильные осадки. В отдельных регионах не исключаются град и шквалистые порывы ветра.

В северных и центральных областях страны погодные условия будут осложняться за счет понижения температуры и возможного перехода осадков в смешанную фазу. В южных и западных регионах синоптики предупреждают о риске пыльных бурь и усилении ветровой нагрузки.

Метеорологи также отмечают вероятность ухудшения видимости из-за туманов в ночные и утренние часы, что может повлиять на транспортную ситуацию на дорогах. В некоторых районах сохраняется повышенный уровень пожарной опасности, связанный с сухой и ветреной погодой.

По информации специалистов, погодные изменения связаны с прохождением атмосферных фронтов, которые формируют нестабильный характер погоды на большей части территории Казахстана.

Жителям и водителям рекомендуют соблюдать осторожность, учитывать погодные условия при планировании поездок и следить за оперативными сообщениями служб.

В Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 16 м/с.