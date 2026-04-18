Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
18.04.2026, 09:30

Стихия накрывает Казахстан: в 15 регионах объявили ухудшение погоды

Новости Казахстана

В Казахстане зафиксировано резкое ухудшение погодных условий сразу в 15 регионах страны. Синоптики предупреждают о сильном ветре, осадках, тумане и возможных опасных природных явлениях. В ряде областей ситуация может осложниться до уровня штормового предупреждения, передаёт Lada.kz. со сылкой на на пресс-службу РГП "Казгидромет".

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Синоптическая ситуация в Казахстане продолжает оставаться нестабильной. По данным метеорологических служб, ухудшение погоды охватило 15 регионов страны, где ожидается комплекс опасных атмосферных явлений.

По прогнозам, в разных частях республики прогнозируются дождь, грозы, туман, усиление ветра, а также локально - сильные осадки. В отдельных регионах не исключаются град и шквалистые порывы ветра.

В северных и центральных областях страны погодные условия будут осложняться за счет понижения температуры и возможного перехода осадков в смешанную фазу. В южных и западных регионах синоптики предупреждают о риске пыльных бурь и усилении ветровой нагрузки.

Метеорологи также отмечают вероятность ухудшения видимости из-за туманов в ночные и утренние часы, что может повлиять на транспортную ситуацию на дорогах. В некоторых районах сохраняется повышенный уровень пожарной опасности, связанный с сухой и ветреной погодой.

По информации специалистов, погодные изменения связаны с прохождением атмосферных фронтов, которые формируют нестабильный характер погоды на большей части территории Казахстана.

Жителям и водителям рекомендуют соблюдать осторожность, учитывать погодные условия при планировании поездок и следить за оперативными сообщениями служб.

 В Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 16 м/с.

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь