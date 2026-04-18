Назван список стран, где казахстанцы массово скупают жилье

Казахстанцы задекларировали почти 10 тысяч объектов недвижимости за пределами страны. Лидером по количеству активов стала Россия, значительно опередив другие государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Общий объем зарубежной недвижимости

По итогам 2024 года казахстанцы указали в декларациях 9 968 объектов недвижимости, расположенных за рубежом. Эти данные были сформированы на основе налоговых форм 250.00 и 270.00, сообщили в Комитете государственных доходов.

Речь идет о жилых и нежилых объектах, которые граждане Казахстана официально отразили в своих налоговых отчетах. Статистика отражает общую картину владения зарубежными активами, включая как покупку недвижимости, так и участие в строительных проектах.

Россия уверенно лидирует по числу объектов

Наибольшее количество недвижимости казахстанцев сосредоточено в России, где зарегистрировано 5 493 объекта. Это более половины от общего числа зарубежных активов.

Эксперты отмечают, что высокая доля может быть связана с историческими, экономическими и миграционными связями между странами, а также доступностью рынка недвижимости.

На втором месте находится Турция — 794 объекта. Эта страна традиционно остается одной из самых популярных для покупки жилья среди граждан Казахстана благодаря климату, туристической привлекательности и инвестиционным программам.

Третью позицию занимает Испания, где казахстанцы задекларировали 458 объектов недвижимости. Европейское направление, по данным специалистов, чаще выбирается для долгосрочных инвестиций и проживания.

Где еще у казахстанцев есть недвижимость

Помимо тройки лидеров, казахстанцы владеют недвижимостью и в других странах. В декларациях также указаны объекты в ряде государств, однако их количество значительно меньше.

Такая география показывает, что интерес к зарубежному рынку недвижимости у граждан Казахстана остается достаточно широким, хотя и концентрируется в нескольких ключевых направлениях.

Участие в строительстве: еще почти тысяча долей

Отдельной строкой в статистике проходит участие в строительных проектах за рубежом. Казахстанцы задекларировали 991 долю участия в строительстве недвижимости в других странах.

Здесь также лидирует Россия — 213 долей. Далее следуют Объединенные Арабские Эмираты — 122 доли, и Турция — 76.

Эксперты отмечают, что участие в строительстве часто связано с инвестиционными проектами на ранних стадиях, когда граждане приобретают долю в будущих жилых комплексах или коммерческих объектах.

Автомобили за пределами страны

Помимо недвижимости, казахстанцы также отчитались о 1 937 транспортных средствах, зарегистрированных за рубежом.

Наибольшее количество автомобилей находится в России — 598 единиц. Далее следуют США с 161 автомобилем и Объединенные Арабские Эмираты, где зарегистрировано 115 транспортных средств.

Эти данные показывают, что зарубежные активы граждан Казахстана не ограничиваются только недвижимостью и включают также движимое имущество.

Что показывают эти цифры

Представленная статистика отражает общий тренд на диверсификацию активов за пределами страны. Казахстанцы продолжают инвестировать в недвижимость и имущество за рубежом, выбирая как соседние государства, так и более отдаленные рынки.

Наиболее популярными направлениями остаются Россия, Турция и ряд европейских стран, а также Объединенные Арабские Эмираты, которые сохраняют статус одного из ключевых инвестиционных центров.