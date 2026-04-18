Третий контингент миротворцев из Казахстана готов к отправке на Голанские высоты

Казахстан завершает подготовку третьего национального миротворческого контингента для участия в миссии ООН на Голанских высотах. Военнослужащие готовы к отправке в зону ответственности миссии по наблюдению за разъединением сторон. В Министерстве обороны подчеркивают, что подготовка проходит в соответствии с международными стандартами, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото МО РК

По информации Министерства обороны, личный состав подразделения прошёл необходимую подготовку и полностью готов к выполнению задач в зоне ответственности миссии. Подготовка военнослужащих осуществляется с учетом международных требований и стандартов, предъявляемых к миротворческим операциям.

Речь идет о продолжении участия Казахстана в миссии ООН по наблюдению за разъединением сил, которая действует на Голанских высотах — территории на Ближнем Востоке, имеющей стратегическое значение и находящейся в зоне многолетнего политического напряжения.

Ранее казахстанские военнослужащие уже принимали участие в аналогичных миссиях, выполняя задачи по патрулированию, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности в зоне ответственности контингента. Их деятельность неоднократно получала положительную оценку со стороны международных структур.

В оборонном ведомстве отмечают, что участие Казахстана в миротворческих миссиях способствует укреплению международного авторитета страны и развитию профессиональной подготовки военнослужащих.

Отправка третьего контингента станет продолжением системного участия Казахстана в миротворческой деятельности под эгидой ООН.