В Казахстане готовят масштабную реформу ЕНТ: система поступления в вузы изменится

Заместитель премьер-министра Аида Балаева анонсировала масштабную реформу ЕНТ, которая вернет систему к разовой сдаче для получения грантов и внедрит международные тесты для будущих учителей, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Аида Балаева отметила, что в мире активно формируются новые образовательные модели, где усиливаются цифровизация, персонализированное обучение и международное сотрудничество. По ее словам, это формирует новую экосистему, позволяющую раньше выявлять способности школьников и выстраивать индивидуальные образовательные траектории.

Такие подходы, подчеркнула она, должны учитывать не только знания, но и реальные способности человека, а также потребности экономики.

ЕНТ сохраняет роль, но требует обновления

Вице-премьер напомнила, что система ЕНТ за годы применения доказала свою эффективность как инструмент прозрачного и единого отбора в вузы.

Однако, по ее словам, современные реалии требуют изменений.

Она обратила внимание на несколько проблем:

многократная сдача ЕНТ не всегда обеспечивает объективный отбор;

университеты имеют ограниченные возможности самостоятельного выбора талантливых абитуриентов;

особенно это касается педагогических вузов.

Новый подход к поступлению в педагогические вузы

Одним из ключевых изменений может стать внедрение гибридной системы отбора для будущих педагогов.

Она будет включать:

результаты ЕНТ;

специальные экзамены;

оценку мышления и аналитических способностей;

проверку готовности к обучению и коммуникации.

По словам Балаевой, профессия учителя требует не только знаний, но и развитых когнитивных и коммуникативных навыков, а также способности работать с детьми и раскрывать их таланты.

Устные экзамены и новый тест Admissions Insight Test

Со следующего года при поступлении на педагогические специальности планируется учитывать результаты устных экзаменов.

Основной акцент будет сделан на:

критическое мышление;

коммуникационные навыки.

Также разрабатывается новый инструмент оценки — Admissions Insight Test, который создается совместно с международными экспертами.

ЕНТ может стать однократным

Еще одно предложение — трансформация формата ЕНТ с переходом к принципу однократной сдачи экзамена.

Идея заключается в том, что результат теста станет:

объективным;

окончательным;

основным критерием для участия в конкурсе на образовательные гранты.

При этом сохранятся пробные тестирования для подготовки и самооценки знаний.

Отказ от подготовительных программ Foundation

Также рассматривается отказ от системы условного зачисления на подготовительные программы (Foundation).

По данным Балаевой, значительная часть студентов, зачисленных условно, не достигает необходимого порога знаний в течение года обучения, что ставит под сомнение эффективность такого подхода.

Итог

Как подчеркнула вице-премьер, речь не идет об отказе от ЕНТ, а о его модернизации.

Главная цель изменений — создать более справедливую и точную систему отбора, которая будет учитывать не только знания, но и способности, мотивацию и потенциал будущих специалистов.