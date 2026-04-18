В Казахстане готовят масштабную реформу ЕНТ: система поступления в вузы изменится

Заместитель премьер-министра Аида Балаева анонсировала масштабную реформу ЕНТ, которая вернет систему к разовой сдаче для получения грантов и внедрит международные тесты для будущих учителей, сообщает Lada.kz.
Аида Балаева отметила, что в мире активно формируются новые образовательные модели, где усиливаются цифровизация, персонализированное обучение и международное сотрудничество. По ее словам, это формирует новую экосистему, позволяющую раньше выявлять способности школьников и выстраивать индивидуальные образовательные траектории.
Такие подходы, подчеркнула она, должны учитывать не только знания, но и реальные способности человека, а также потребности экономики.
Вице-премьер напомнила, что система ЕНТ за годы применения доказала свою эффективность как инструмент прозрачного и единого отбора в вузы.
Однако, по ее словам, современные реалии требуют изменений.
Она обратила внимание на несколько проблем:
Одним из ключевых изменений может стать внедрение гибридной системы отбора для будущих педагогов.
Она будет включать:
По словам Балаевой, профессия учителя требует не только знаний, но и развитых когнитивных и коммуникативных навыков, а также способности работать с детьми и раскрывать их таланты.
Со следующего года при поступлении на педагогические специальности планируется учитывать результаты устных экзаменов.
Основной акцент будет сделан на:
Также разрабатывается новый инструмент оценки — Admissions Insight Test, который создается совместно с международными экспертами.
Еще одно предложение — трансформация формата ЕНТ с переходом к принципу однократной сдачи экзамена.
Идея заключается в том, что результат теста станет:
При этом сохранятся пробные тестирования для подготовки и самооценки знаний.
Также рассматривается отказ от системы условного зачисления на подготовительные программы (Foundation).
По данным Балаевой, значительная часть студентов, зачисленных условно, не достигает необходимого порога знаний в течение года обучения, что ставит под сомнение эффективность такого подхода.
Как подчеркнула вице-премьер, речь не идет об отказе от ЕНТ, а о его модернизации.
Главная цель изменений — создать более справедливую и точную систему отбора, которая будет учитывать не только знания, но и способности, мотивацию и потенциал будущих специалистов.
