Обещали хадж и обманули: в Казахстане раскрыта афера с паломничеством в Мекку

В Казахстане расследуется уголовное дело, связанное с мошенничеством при организации паломничества в Мекку. По данным следствия, почти два десятка граждан стали жертвами аферы и потеряли крупные суммы денег. Потерпевшим обещали организацию хаджа, однако поездка так и не состоялась, передаёт Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

По данным следствия, злоумышленники предлагали услуги по организации паломничества, включая оформление виз, авиабилетов и туристических пакетов. За свои услуги они заранее получали денежные средства от граждан.

Однако обещанные обязательства выполнены не были, а собранные деньги, по версии следствия, были присвоены. В результате пострадавшие не смогли отправиться в паломничество, несмотря на ранее оплаченные услуги.

В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможных причастных к схеме лиц.

Отмечается, что подобные случаи уже фиксировались ранее, когда граждане становились жертвами недобросовестных туроператоров и частных лиц, обещавших организацию хаджа или умры. В ряде подобных дел речь шла о десятках пострадавших и значительном материальном ущербе.

Правоохранительные органы призывают граждан тщательно проверять лицензии туристических компаний и заключать договоры только с официально зарегистрированными операторами, чтобы избежать подобных ситуаций.