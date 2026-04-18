Казахстан впервые вводит показатель детской бедности в стране: подробности

Казахстан переходит на многомерную модель оценки благосостояния граждан. Теперь статус «бедного» будет зависеть не только от суммы в кошельке, но и от качества жилья, доступа к интернету и даже чистоты воздуха, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
До 2026 года основным мерилом нужды в стране считалась абсолютная бедность — наличие доходов ниже прожиточного минимума (46228 тенге в 2025 году). Однако эксперты признают: этот порог фиксирует лишь крайнюю нищету и не дает полной картины.
По словам аналитика AERC Асхата Мухтарулы, новая методика — это масштабное расширение аналитического инструментария. Она позволяет увидеть «дефициты» в тех сферах, которые раньше оставались в тени сухих цифр банковских счетов.
Теперь оценка домохозяйств будет строиться на базе пяти равнозначных аспектов. Семья может иметь доход выше черты бедности, но считаться «депривированной» (лишенной благ), если у нее есть проблемы в следующих сферах:
Образование: удовлетворенность качеством обучения и наличие барьеров при устройстве детей в детские сады.
Здравоохранение: доступность врачей и лекарств. Учитывается, приходилось ли семье отказываться от лечения из-за очередей или высокой стоимости.
Экология: доступ к чистой питьевой воде, качество воздуха и состояние территории проживания.
Жилищные условия: наличие базовой инфраструктуры (отопление, канализация) и норма площади (не менее 15 м² на человека).
Уровень жизни и финансы: отсутствие просрочек по кредитам, стабильная занятость и продовольственная безопасность.
Вводится показатель субъективной бедности. Это самооценка граждан по 6-балльной шкале. Если человек относит свой достаток к уровню «низкий» или «ниже среднего», он автоматически попадает в группу мониторинга, даже если его доход формально соответствует нормам.
Впервые в методике закреплено понятие детской бедности. Это критически важный шаг для социального государства.
Критерий: Ребенок официально признается бедным, если он одновременно сталкивается с четырьмя и более видами лишений. В этот список входят нехватка полноценного питания, отсутствие сезонной одежды, ограниченный доступ к образованию или досугу.
Казахстан внедряет относительный критерий, ориентируясь на опыт стран ОЭСР (например, Германии). Теперь бедными будут считаться и те, чей доход составляет менее 50-60% от медианного дохода по стране.
Зачем это нужно? Такой подход помогает бороться с неравенством возможностей. Аналитики подчеркивают: школьник из аула может иметь те же способности, что и его сверстник из Астаны, но из-за отсутствия образовательной инфраструктуры (интернета, кружков) его шансы на успех в будущем ниже. Новая методика поможет государству точечно направлять ресурсы туда, где наблюдается наибольший структурный разрыв.
Внедрение метода Алкайера-Фостера (международный стандарт расчета многомерной бедности) не заменяет прежние выплаты, а дополняет их. Это позволит государству видеть «скрытую бедность» и разрабатывать более адресные социальные программы, направленные не только на пособия, но и на улучшение инфраструктуры в депрессивных регионах.
