Казахстан впервые вводит показатель детской бедности в стране: подробности

Казахстан переходит на многомерную модель оценки благосостояния граждан. Теперь статус «бедного» будет зависеть не только от суммы в кошельке, но и от качества жилья, доступа к интернету и даже чистоты воздуха, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Новая реальность: почему прожиточного минимума недостаточно

До 2026 года основным мерилом нужды в стране считалась абсолютная бедность — наличие доходов ниже прожиточного минимума (46228 тенге в 2025 году). Однако эксперты признают: этот порог фиксирует лишь крайнюю нищету и не дает полной картины.

По словам аналитика AERC Асхата Мухтарулы, новая методика — это масштабное расширение аналитического инструментария. Она позволяет увидеть «дефициты» в тех сферах, которые раньше оставались в тени сухих цифр банковских счетов.

Пять измерений многомерной бедности

Теперь оценка домохозяйств будет строиться на базе пяти равнозначных аспектов. Семья может иметь доход выше черты бедности, но считаться «депривированной» (лишенной благ), если у нее есть проблемы в следующих сферах:

Образование: удовлетворенность качеством обучения и наличие барьеров при устройстве детей в детские сады. Здравоохранение: доступность врачей и лекарств. Учитывается, приходилось ли семье отказываться от лечения из-за очередей или высокой стоимости. Экология: доступ к чистой питьевой воде, качество воздуха и состояние территории проживания. Жилищные условия: наличие базовой инфраструктуры (отопление, канализация) и норма площади (не менее 15 м² на человека). Уровень жизни и финансы: отсутствие просрочек по кредитам, стабильная занятость и продовольственная безопасность.

Субъективный взгляд

Вводится показатель субъективной бедности. Это самооценка граждан по 6-балльной шкале. Если человек относит свой достаток к уровню «низкий» или «ниже среднего», он автоматически попадает в группу мониторинга, даже если его доход формально соответствует нормам.

Детская бедность: особый статус

Впервые в методике закреплено понятие детской бедности. Это критически важный шаг для социального государства.

Критерий: Ребенок официально признается бедным, если он одновременно сталкивается с четырьмя и более видами лишений. В этот список входят нехватка полноценного питания, отсутствие сезонной одежды, ограниченный доступ к образованию или досугу.

Относительная бедность и международный опыт

Казахстан внедряет относительный критерий, ориентируясь на опыт стран ОЭСР (например, Германии). Теперь бедными будут считаться и те, чей доход составляет менее 50-60% от медианного дохода по стране.

Зачем это нужно? Такой подход помогает бороться с неравенством возможностей. Аналитики подчеркивают: школьник из аула может иметь те же способности, что и его сверстник из Астаны, но из-за отсутствия образовательной инфраструктуры (интернета, кружков) его шансы на успех в будущем ниже. Новая методика поможет государству точечно направлять ресурсы туда, где наблюдается наибольший структурный разрыв.

Резюме: что изменится для казахстанцев?

Внедрение метода Алкайера-Фостера (международный стандарт расчета многомерной бедности) не заменяет прежние выплаты, а дополняет их. Это позволит государству видеть «скрытую бедность» и разрабатывать более адресные социальные программы, направленные не только на пособия, но и на улучшение инфраструктуры в депрессивных регионах.