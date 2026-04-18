Euronews включил валюту Казахстана в список самых сильных в 2026 году

Казахстанский тенге продемонстрировал впечатляющий рост, закрепившись в десятке самых укрепившихся валют мира с начала 2026 года. На фоне глобального энергетического кризиса нацвалюта Казахстана прибавила к доллару почти 7%, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Согласно свежему рейтингу издания Euronews, казахстанский тенге занял почетное место в топ-10 мировых валют по темпам укрепления к доллару США. С 1 января 2026 года курс нацвалюты вырос на 6,7%.

Позитивная динамика подтверждается и результатами торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Так, по состоянию на 17 апреля средневзвешенный курс доллара снизился еще на 0,4%, достигнув отметки 469,3 тенге.

Почему растет тенге: фактор Ормузского пролива

Ключевым драйвером укрепления сырьевых валют стал геополитический кризис — закрытие Ормузского пролива. Это событие спровоцировало резкий скачок цен на энергоносители и перераспределение валютных потоков.

Рост экспортных доходов: Казахстан, как крупный экспортер нефти, получил преимущество от высоких цен на сырье, что увеличило приток иностранной валюты в страну.

Слабость доллара: ФРС США оказалась в сложной ситуации, имея ограниченные инструменты для борьбы с инфляцией, вызванной дорогим топливом.

Лидеры мирового рейтинга

Казахстан оказался в компании стран, чьи экономики выиграли от текущей конъюнктуры рынка. Тройка лидеров выглядит следующим образом:

Бразильский реал (+10,57%) Австралийский доллар (+7,02%) Нигерийская найра (+6,95%)

В список также вошли валюты Норвегии, Венгрии, Израиля и ряда стран Латинской Америки.

Прогнозы: что будет дальше?

Аналитики предупреждают, что стабильность тенге в долгосрочной перспективе будет напрямую зависеть от ситуации на нефтяном рынке.

«Даже в случае немедленного открытия Ормузского пролива, на восстановление логистических цепочек и прежних объемов экспорта потребуется от двух недель до месяца. Это означает, что сырьевые валюты сохранят поддержку в краткосрочном периоде», — отмечают эксперты.

Однако инвесторам стоит сохранять осторожность: любые изменения в геополитической повестке могут вызвать коррекцию курса.