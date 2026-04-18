Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
18.04.2026, 15:39

Euronews включил валюту Казахстана в список самых сильных в 2026 году

Казахстанский тенге продемонстрировал впечатляющий рост, закрепившись в десятке самых укрепившихся валют мира с начала 2026 года. На фоне глобального энергетического кризиса нацвалюта Казахстана прибавила к доллару почти 7%, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Согласно свежему рейтингу издания Euronews, казахстанский тенге занял почетное место в топ-10 мировых валют по темпам укрепления к доллару США. С 1 января 2026 года курс нацвалюты вырос на 6,7%.

Позитивная динамика подтверждается и результатами торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Так, по состоянию на 17 апреля средневзвешенный курс доллара снизился еще на 0,4%, достигнув отметки 469,3 тенге.

Почему растет тенге: фактор Ормузского пролива

Ключевым драйвером укрепления сырьевых валют стал геополитический кризис — закрытие Ормузского пролива. Это событие спровоцировало резкий скачок цен на энергоносители и перераспределение валютных потоков.

  • Рост экспортных доходов: Казахстан, как крупный экспортер нефти, получил преимущество от высоких цен на сырье, что увеличило приток иностранной валюты в страну.

  • Слабость доллара: ФРС США оказалась в сложной ситуации, имея ограниченные инструменты для борьбы с инфляцией, вызванной дорогим топливом.

Лидеры мирового рейтинга

Казахстан оказался в компании стран, чьи экономики выиграли от текущей конъюнктуры рынка. Тройка лидеров выглядит следующим образом:

  1. Бразильский реал (+10,57%)

  2. Австралийский доллар (+7,02%)

  3. Нигерийская найра (+6,95%)

В список также вошли валюты Норвегии, Венгрии, Израиля и ряда стран Латинской Америки.

Прогнозы: что будет дальше?

Аналитики предупреждают, что стабильность тенге в долгосрочной перспективе будет напрямую зависеть от ситуации на нефтяном рынке.

«Даже в случае немедленного открытия Ормузского пролива, на восстановление логистических цепочек и прежних объемов экспорта потребуется от двух недель до месяца. Это означает, что сырьевые валюты сохранят поддержку в краткосрочном периоде», — отмечают эксперты.

Однако инвесторам стоит сохранять осторожность: любые изменения в геополитической повестке могут вызвать коррекцию курса.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь