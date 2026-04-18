В Казахстане обещают вывести восемь естественных монополистов из критической зоны в 2026 году

В Казахстане планируют улучшить состояние ряда предприятий, работающих в сфере естественных монополий. По данным уполномоченного органа, в 2026 году из «критической зоны» намерены вывести восемь таких организаций. Работа направлена на снижение износа инфраструктуры и повышение надежности коммунальных услуг, передаёт Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

В Казахстане продолжается работа по снижению уровня износа инфраструктуры предприятий естественных монополий, которые обеспечивают население теплом, водой и электроэнергией.

По информации уполномоченного органа, в стране остается значительное количество субъектов, работающих в условиях повышенного износа сетей и оборудования. Часть из них относится к так называемой критической зоне, где степень износа инфраструктуры превышает допустимые показатели.

В рамках проводимых мероприятий планируется, что в 2026 году восемь предприятий естественных монополий будут выведены из этой категории. Это должно стать результатом модернизации инженерных сетей, ремонта оборудования и реализации инвестиционных программ.

Отмечается, что проблема изношенности инфраструктуры носит системный характер и затрагивает различные регионы страны. В отдельных секторах уровень износа сетей превышает 60–70%, что напрямую влияет на надежность коммунальных услуг.

Власти подчеркивают, что обновление инфраструктуры является одним из приоритетных направлений, поскольку напрямую связано с качеством жизни населения и устойчивостью работы коммунальных систем.

Реализация планов по снижению критического износа предполагает продолжение инвестиционных вложений, а также контроль за исполнением обязательств со стороны предприятий естественных монополий.