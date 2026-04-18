Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
18.04.2026, 15:46

В Казахстане обещают вывести восемь естественных монополистов из критической зоны в 2026 году

Новости Казахстана

В Казахстане планируют улучшить состояние ряда предприятий, работающих в сфере естественных монополий. По данным уполномоченного органа, в 2026 году из «критической зоны» намерены вывести восемь таких организаций. Работа направлена на снижение износа инфраструктуры и повышение надежности коммунальных услуг, передаёт Lada.kz  со ссылкой на КазТАГ.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане продолжается работа по снижению уровня износа инфраструктуры предприятий естественных монополий, которые обеспечивают население теплом, водой и электроэнергией.

По информации уполномоченного органа, в стране остается значительное количество субъектов, работающих в условиях повышенного износа сетей и оборудования. Часть из них относится к так называемой критической зоне, где степень износа инфраструктуры превышает допустимые показатели.

В рамках проводимых мероприятий планируется, что в 2026 году восемь предприятий естественных монополий будут выведены из этой категории. Это должно стать результатом модернизации инженерных сетей, ремонта оборудования и реализации инвестиционных программ.

Отмечается, что проблема изношенности инфраструктуры носит системный характер и затрагивает различные регионы страны. В отдельных секторах уровень износа сетей превышает 60–70%, что напрямую влияет на надежность коммунальных услуг.

Власти подчеркивают, что обновление инфраструктуры является одним из приоритетных направлений, поскольку напрямую связано с качеством жизни населения и устойчивостью работы коммунальных систем.

Реализация планов по снижению критического износа предполагает продолжение инвестиционных вложений, а также контроль за исполнением обязательств со стороны предприятий естественных монополий.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь