В Алматы запускают необычный механизм выкупа машин

В Алматы планируют создать специализированную компанию для выкупа и утилизации старых автомобилей, а также внедрить новые механизмы обновления автопарка, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

В Алматы рассматривают создание отдельной компании, которая будет заниматься выкупом устаревших автомобилей низких экологических классов и их последующей утилизацией. Инициатива направлена на обновление городского автопарка и снижение вредных выбросов в атмосферу.

Решение поручил проработать аким Алматы Дархан Сатыбалды. Проект планируется реализовать совместно с Управлением предпринимательства и инвестиций, а также Социально-предпринимательской корпорацией города.

Как будет работать новая система

Предполагается, что в структуре города может быть создана отдельная дочерняя организация, которая займется практической реализацией программы обновления автомобилей.

Речь идет о комплексном подходе, который может включать:

выкуп старых автомобилей у населения;

их последующую утилизацию;

стимулирование перехода на более экологичный транспорт.

Льготные кредиты, лизинг и Trade-In

В рамках инициативы рассматривается внедрение дополнительных инструментов поддержки для автовладельцев, которые решат обновить транспорт.

Среди возможных механизмов:

льготное автокредитование;

программы лизинга;

системы Trade-In при покупке новых автомобилей.

Таким образом власти рассчитывают ускорить обновление автопарка города за счет более доступных условий приобретения современных машин.

К участию привлекут автопроизводителей

К реализации программы планируется привлечь отечественных автопроизводителей и крупных игроков рынка. Среди них называются компании Astana Motors, Orbis и другие участники автомобильного сектора.

Ожидается, что их участие позволит расширить доступ к новым экологичным автомобилям и сделать программу более эффективной.

Цель — снижение загрязнения воздуха в Алматы

В акимате подчеркивают, что автотранспорт остается одним из основных источников загрязнения воздуха в городе.

Реализация комплекса мер, включая выкуп старых автомобилей и стимулирование покупки новых, должна: