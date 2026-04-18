В Алматы запускают необычный механизм выкупа машин

В Алматы планируют создать специализированную компанию для выкупа и утилизации старых автомобилей, а также внедрить новые механизмы обновления автопарка, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
В Алматы рассматривают создание отдельной компании, которая будет заниматься выкупом устаревших автомобилей низких экологических классов и их последующей утилизацией. Инициатива направлена на обновление городского автопарка и снижение вредных выбросов в атмосферу.
Решение поручил проработать аким Алматы Дархан Сатыбалды. Проект планируется реализовать совместно с Управлением предпринимательства и инвестиций, а также Социально-предпринимательской корпорацией города.
Предполагается, что в структуре города может быть создана отдельная дочерняя организация, которая займется практической реализацией программы обновления автомобилей.
Речь идет о комплексном подходе, который может включать:
В рамках инициативы рассматривается внедрение дополнительных инструментов поддержки для автовладельцев, которые решат обновить транспорт.
Среди возможных механизмов:
Таким образом власти рассчитывают ускорить обновление автопарка города за счет более доступных условий приобретения современных машин.
К реализации программы планируется привлечь отечественных автопроизводителей и крупных игроков рынка. Среди них называются компании Astana Motors, Orbis и другие участники автомобильного сектора.
Ожидается, что их участие позволит расширить доступ к новым экологичным автомобилям и сделать программу более эффективной.
В акимате подчеркивают, что автотранспорт остается одним из основных источников загрязнения воздуха в городе.
Реализация комплекса мер, включая выкуп старых автомобилей и стимулирование покупки новых, должна:
