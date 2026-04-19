Сильный ветер и ночные заморозки: синоптики предупредили о сложной погоде 19 апреля

Новости Казахстана 0 279

 "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 19 апреля в ряде регионов Казахстана. В стране ожидаются сильный ветер, грозы, осадки и ночные заморозки. В отдельных областях погодные условия могут представлять опасность для населения и транспорта, передаёт Lada.kz.

Фото pixabay.com

В Алматы утром и днем ожидаются дождь, гроза. В горах Иле Алатау  ночью и утром ожидается туман. Ветер временами до 15-20 м/с.

На западе, юге Алматинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге, в горных районах области туман.  Ночью на севере, в предгорных районах области ожидаются заморозки 3 градуса. Ночью и утром туман. В Конаеве днем ожидаются дождь, гроза. Ночью туман.

Днем на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Пыльная буря. Ветер будет до 15-20 м/с. В Актау ожидается пыльная буря. Ветер будет до 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем на юго-востоке области будет до 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер, днем на юге, в центре области будет до 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер на севере области будет до 15-20 м/с. В Кокшетау ветер будет до 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на юге области пыльная буря. Ветер на западе, севере, юге области будет до 15-20 м/с. В Атырау днем ожидаются дождь, гроза, пыльная буря. Ветер днем будет до 15-18 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. В горных районах области ожидается туман. Ветер в горных районах области будет до 15-20 м/с. 

На юге Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области будет до 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются дождь, гроза.

В Костанайской области ветер на севере, востоке области будет до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.

Днем на юге, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер в районе Алакольских озер будет 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью на севере, западе, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер на западе, севере, юге области будет до 15-20 м/с. В Петропавловске ветер будет до 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер днем на западе, севере, юге области будет до 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь