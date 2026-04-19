Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Минус 65 тысяч тенге за одну услугу: во сколько теперь обойдется помощь прохожему с обналичиванием в РК

Новости Казахстана 0 732

Юрист предупредил казахстанцев о рисках регулярного обмена безналичных переводов на наличные: такие операции могут быть расценены как незаконная предпринимательская деятельность и привести к штрафам и блокировке счетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: baigenews.kz
Фото: baigenews.kz

Обычная бытовая ситуация — когда незнакомые люди просят обналичить деньги через банковский перевод — в Казахстане может иметь серьезные правовые последствия. По словам юриста, подобные операции все чаще привлекают внимание банковских и налоговых органов и могут трактоваться как незаконная предпринимательская деятельность.

Почему «безобидные просьбы» вызывают подозрения

Как отмечают специалисты, ключевой фактор риска — регулярность переводов от разных, не связанных между собой лиц. Банковские системы мониторинга автоматически фиксируют подобные операции как потенциально подозрительные.

Юрист и управляющий партнер юридической фирмы Solis Partners Чингис Оралбаев подчеркивает, что даже при отсутствии цели заработка гражданин может оказаться в зоне риска из-за отсутствия подтверждающих документов.

«Получение множественных переводов от незнакомых лиц является прямым триггером для банковского мониторинга. Такая активность может квалифицироваться как незаконная предпринимательская деятельность, в частности — обмен валютных ценностей, при этом у гражданина отсутствует документальное подтверждение безвозмездности операций», — пояснил он.

Какие последствия могут грозить гражданам

По словам юриста, последствия подобных операций могут оказаться ощутимыми даже для тех, кто действовал без умысла извлечения прибыли.

Среди возможных мер:

  • штраф за незаконную предпринимательскую деятельность;
  • доначисление подоходного налога с предполагаемых доходов;
  • блокировка банковских счетов и операций;
  • проверки со стороны налоговых и контролирующих органов.

Размер штрафа, по данным специалиста, в 2026 году может начинаться от 15 МРП — это около 64 875 тенге.

Что рекомендуют юристы

Эксперты советуют полностью отказаться от участия в подобных схемах обмена наличных и безналичных средств с незнакомыми людьми, даже если это выглядит как безобидная просьба.

«Если у вас просят наличные и предлагают сделать перевод — лучше отказаться. При запросах со стороны банка или налоговой необходимо обращаться к специалистам. Объяснения без документального подтверждения могут быть не приняты», — подчеркнул Оралбаев.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь