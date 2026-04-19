Самые «нелепые» и дорогие штрафы в Казахстане: список нарушений

В Казахстане за ряд повседневных действий, которые многие считают незначительными, предусмотрена административная ответственность. Шум в неположенное время, выброс мусора или нарушение правил благоустройства могут обернуться штрафами и даже общественными работами. В МВД напомнили, какие нарушения фиксируются чаще всего и во сколько они обходятся гражданам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Ложный вызов спецслужб — один из самых дорогих штрафов

Одним из наиболее серьезных нарушений считается необоснованный вызов экстренных служб — полиции, скорой помощи или пожарных.

За ложный вызов предусмотрен штраф в размере 60 МРП (259 500 тенге). В ведомстве отмечают, что такие случаи не только создают нагрузку на систему, но и могут задержать помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Мусор и нарушение чистоты: от дворов до подъездов

Загрязнение общественных мест остается одной из самых распространенных причин административных взысканий.

К таким нарушениям относятся:

выброс мусора в подъездах и дворах

оставление отходов в неположенных местах

загрязнение мест общего пользования

За это предусмотрен штраф 10 МРП (43 250 тенге) либо общественные работы до 40 часов.

Также к нарушениям относится выброс мусора из автомобиля — за это грозит предупреждение или штраф 3 МРП (12 975 тенге).

Благоустройство дворов: привычки, которые могут привести к штрафу

Отдельная категория — нарушение правил благоустройства. На практике сюда входят действия, которые многие считают бытовыми:

складирование мусора возле дома

мытье автомобилей во дворах многоэтажек

хранение велосипедов и колясок в подъездах

самовольное размещение предметов в местах общего пользования

За такие нарушения предусмотрено предупреждение или штраф до 20 МРП. Конкретные нормы могут различаться в зависимости от региона, так как устанавливаются местными исполнительными органами.

Домашние животные: ответственность владельцев усиливается

Отдельное внимание уделяется правилам содержания домашних животных. Нарушения чаще всего связаны с выгулом собак и несоблюдением санитарных норм.

К распространенным нарушениям относятся:

выгул без соблюдения установленных правил

отсутствие уборки за питомцем

игнорирование местных требований

За это предусмотрен штраф 10 МРП (43 250 тенге).

Шум в неположенное время: частая причина конфликтов

Одной из самых чувствительных категорий нарушений остается нарушение тишины.

Запрещено шуметь:

с 22:00 до 09:00 — в будни

с 23:00 до 10:00 — в выходные

Причиной жалоб чаще всего становятся ремонт, громкая музыка или крики. За нарушение предусмотрен штраф 5 МРП (21 625 тенге), при повторном случае — 10 МРП.

Какие нарушения фиксируются автоматически

По данным МВД, часть нарушений фиксируется камерами без участия сотрудников полиции. Среди них:

превышение скорости

непристегнутый ремень безопасности

движение по автобусной полосе

проезд на запрещающий сигнал светофора

отсутствие страхового полиса

Основные жалобы граждан

Большая часть обращений в полицию поступает от самих жителей. Чаще всего казахстанцы жалуются на:

шум

неправильную парковку во дворах

мусор

агрессивное поведение

нарушения при выгуле собак

В МВД подчеркивают: многие бытовые привычки, которые кажутся незначительными, на деле подпадают под административную ответственность. Основная цель таких мер — обеспечение общественного порядка и комфортной среды в городах.