18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.04.2026, 11:40

Самые «нелепые» и дорогие штрафы в Казахстане: список нарушений

Новости Казахстана 0 464

В Казахстане за ряд повседневных действий, которые многие считают незначительными, предусмотрена административная ответственность. Шум в неположенное время, выброс мусора или нарушение правил благоустройства могут обернуться штрафами и даже общественными работами. В МВД напомнили, какие нарушения фиксируются чаще всего и во сколько они обходятся гражданам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Kazpravda.kz
Фото: Kazpravda.kz

Ложный вызов спецслужб — один из самых дорогих штрафов

Одним из наиболее серьезных нарушений считается необоснованный вызов экстренных служб — полиции, скорой помощи или пожарных.

За ложный вызов предусмотрен штраф в размере 60 МРП (259 500 тенге). В ведомстве отмечают, что такие случаи не только создают нагрузку на систему, но и могут задержать помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Мусор и нарушение чистоты: от дворов до подъездов

Загрязнение общественных мест остается одной из самых распространенных причин административных взысканий.

К таким нарушениям относятся:

  • выброс мусора в подъездах и дворах
  • оставление отходов в неположенных местах
  • загрязнение мест общего пользования

За это предусмотрен штраф 10 МРП (43 250 тенге) либо общественные работы до 40 часов.

Также к нарушениям относится выброс мусора из автомобиля — за это грозит предупреждение или штраф 3 МРП (12 975 тенге).

Благоустройство дворов: привычки, которые могут привести к штрафу

Отдельная категория — нарушение правил благоустройства. На практике сюда входят действия, которые многие считают бытовыми:

  • складирование мусора возле дома
  • мытье автомобилей во дворах многоэтажек
  • хранение велосипедов и колясок в подъездах
  • самовольное размещение предметов в местах общего пользования

За такие нарушения предусмотрено предупреждение или штраф до 20 МРП. Конкретные нормы могут различаться в зависимости от региона, так как устанавливаются местными исполнительными органами.

Домашние животные: ответственность владельцев усиливается

Отдельное внимание уделяется правилам содержания домашних животных. Нарушения чаще всего связаны с выгулом собак и несоблюдением санитарных норм.

К распространенным нарушениям относятся:

  • выгул без соблюдения установленных правил
  • отсутствие уборки за питомцем
  • игнорирование местных требований

За это предусмотрен штраф 10 МРП (43 250 тенге).

Шум в неположенное время: частая причина конфликтов

Одной из самых чувствительных категорий нарушений остается нарушение тишины.

Запрещено шуметь:

  • с 22:00 до 09:00 — в будни
  • с 23:00 до 10:00 — в выходные

Причиной жалоб чаще всего становятся ремонт, громкая музыка или крики. За нарушение предусмотрен штраф 5 МРП (21 625 тенге), при повторном случае — 10 МРП.

Какие нарушения фиксируются автоматически

По данным МВД, часть нарушений фиксируется камерами без участия сотрудников полиции. Среди них:

  • превышение скорости
  • непристегнутый ремень безопасности
  • движение по автобусной полосе
  • проезд на запрещающий сигнал светофора
  • отсутствие страхового полиса

Основные жалобы граждан

Большая часть обращений в полицию поступает от самих жителей. Чаще всего казахстанцы жалуются на:

  • шум
  • неправильную парковку во дворах
  • мусор
  • агрессивное поведение
  • нарушения при выгуле собак

В МВД подчеркивают: многие бытовые привычки, которые кажутся незначительными, на деле подпадают под административную ответственность. Основная цель таких мер — обеспечение общественного порядка и комфортной среды в городах.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

