Самые «нелепые» и дорогие штрафы в Казахстане: список нарушений

В Казахстане за ряд повседневных действий, которые многие считают незначительными, предусмотрена административная ответственность. Шум в неположенное время, выброс мусора или нарушение правил благоустройства могут обернуться штрафами и даже общественными работами. В МВД напомнили, какие нарушения фиксируются чаще всего и во сколько они обходятся гражданам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Одним из наиболее серьезных нарушений считается необоснованный вызов экстренных служб — полиции, скорой помощи или пожарных.
За ложный вызов предусмотрен штраф в размере 60 МРП (259 500 тенге). В ведомстве отмечают, что такие случаи не только создают нагрузку на систему, но и могут задержать помощь тем, кто действительно в ней нуждается.
Загрязнение общественных мест остается одной из самых распространенных причин административных взысканий.
К таким нарушениям относятся:
За это предусмотрен штраф 10 МРП (43 250 тенге) либо общественные работы до 40 часов.
Также к нарушениям относится выброс мусора из автомобиля — за это грозит предупреждение или штраф 3 МРП (12 975 тенге).
Отдельная категория — нарушение правил благоустройства. На практике сюда входят действия, которые многие считают бытовыми:
За такие нарушения предусмотрено предупреждение или штраф до 20 МРП. Конкретные нормы могут различаться в зависимости от региона, так как устанавливаются местными исполнительными органами.
Отдельное внимание уделяется правилам содержания домашних животных. Нарушения чаще всего связаны с выгулом собак и несоблюдением санитарных норм.
К распространенным нарушениям относятся:
За это предусмотрен штраф 10 МРП (43 250 тенге).
Одной из самых чувствительных категорий нарушений остается нарушение тишины.
Запрещено шуметь:
Причиной жалоб чаще всего становятся ремонт, громкая музыка или крики. За нарушение предусмотрен штраф 5 МРП (21 625 тенге), при повторном случае — 10 МРП.
По данным МВД, часть нарушений фиксируется камерами без участия сотрудников полиции. Среди них:
Большая часть обращений в полицию поступает от самих жителей. Чаще всего казахстанцы жалуются на:
В МВД подчеркивают: многие бытовые привычки, которые кажутся незначительными, на деле подпадают под административную ответственность. Основная цель таких мер — обеспечение общественного порядка и комфортной среды в городах.
