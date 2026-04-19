В Казахстане реализуется 40 проектов по газификации страны

Уровень газификации Казахстана планируется довести до 64,3%, сообщили в Минэнерго, передаёт Lada.kz со ссылкой на Казахстан. Мир.

"Сегодня в стране доступ к природному газу имеют около 13 млн человек. По итогам 2026 года уровень газификации страны планируется довести до 64,3%, что выше показателя прошлого года (62,4%). В текущем году в стране реализуется 40 проектов по газификации. В результате доступ к природному газу получат более 32 тыс. человек в 10 населенных пунктах", – отметили в Министерстве энергетики.

Проекты охватывают Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также области Улытау и Жетысу.

Продолжается строительство первого этапа второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент". До конца текущего года планируется завершить строительство линейной части газопровода мощностью до 10 млрд куб. м газа в год.