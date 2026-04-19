18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.04.2026, 12:00

Почему тысячи казахстанцев не смогут попасть в священный город: экстренные ограничения

Новости Казахстана 0 531

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сообщило о важных ограничениях, которые вводятся в Мекке в преддверии сезона хаджа. Новые правила затрагивают оформление умры и порядок въезда в священный город, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Мекке вводятся временные ограничения перед сезоном хаджа

Власти Саудовской Аравии усиливают организационные меры в священном городе Мекка в связи с началом подготовки к одному из главных религиозных событий года — сезону хаджа. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, ссылаясь на официальные структуры региона Мекка Аль-Мукаррама.

По данным ДУМК, новые правила направлены на обеспечение безопасности паломников и создание максимально организованных условий для проведения религиозных обрядов.

Приостановка оформления умры через систему Nusuk

Одним из ключевых изменений стало временное ограничение на оформление разрешений для совершения умры.

С 18 апреля по 31 мая выдача разрешений через электронную платформу Nusuk будет приостановлена. Это означает, что в указанный период оформление поездок на умру через официальную систему станет недоступным.

Подобная мера применяется в преддверии хаджа не впервые и связана с необходимостью перераспределения потоков паломников и подготовки инфраструктуры к массовому прибытию верующих.

Ограничения на въезд в Мекку

Дополнительные меры касаются порядка въезда и пребывания в священном городе.

С 18 апреля доступ в Мекку будет закрыт для всех владельцев виз, за исключением специальных хадж-виз. Это означает, что попасть в город смогут только те, кто официально направляется для участия в хадже.

Фактически речь идет о временном усилении контроля, направленном на предотвращение чрезмерной нагрузки на город и обеспечение безопасности паломников в период высокой религиозной активности.

Причины введения ограничений

В ДУМК подчеркивают, что введенные меры связаны прежде всего с вопросами безопасности и организации.

По словам представителей духовного управления, цель ограничений — создать условия, при которых все религиозные обряды будут проходить в спокойной, контролируемой и безопасной обстановке.

Сезон хаджа традиционно сопровождается большим количеством паломников со всего мира, поэтому подобные меры позволяют снизить риски и обеспечить порядок.

Предупреждение для паломников

В Духовном управлении мусульман Казахстана также напомнили, что нарушение установленных правил влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Саудовской Аравии.

Компетентные органы призывают всех паломников, включая иностранных граждан, строго соблюдать новые требования и заранее учитывать изменения при планировании поездок.

Особый акцент делается на том, что любые попытки въезда без соответствующих разрешений могут привести к административным мерам.

Что важно знать казахстанцам

Для граждан Казахстана, планирующих поездки в Мекку, эти изменения означают необходимость более тщательного планирования маршрутов и сроков поездки.

ДУМК рекомендует заранее уточнять актуальные правила оформления документов и следить за официальными объявлениями, чтобы избежать сложностей при пересечении границы и въезде в священный город.

В преддверии сезона хаджа подобные меры являются стандартной практикой, однако каждый год они могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации и количества паломников.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
