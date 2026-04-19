Почему тысячи казахстанцев не смогут попасть в священный город: экстренные ограничения

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сообщило о важных ограничениях, которые вводятся в Мекке в преддверии сезона хаджа. Новые правила затрагивают оформление умры и порядок въезда в священный город, сообщает Lada.kz.

В Мекке вводятся временные ограничения перед сезоном хаджа

Власти Саудовской Аравии усиливают организационные меры в священном городе Мекка в связи с началом подготовки к одному из главных религиозных событий года — сезону хаджа. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, ссылаясь на официальные структуры региона Мекка Аль-Мукаррама.

По данным ДУМК, новые правила направлены на обеспечение безопасности паломников и создание максимально организованных условий для проведения религиозных обрядов.

Приостановка оформления умры через систему Nusuk

Одним из ключевых изменений стало временное ограничение на оформление разрешений для совершения умры.

С 18 апреля по 31 мая выдача разрешений через электронную платформу Nusuk будет приостановлена. Это означает, что в указанный период оформление поездок на умру через официальную систему станет недоступным.

Подобная мера применяется в преддверии хаджа не впервые и связана с необходимостью перераспределения потоков паломников и подготовки инфраструктуры к массовому прибытию верующих.

Ограничения на въезд в Мекку

Дополнительные меры касаются порядка въезда и пребывания в священном городе.

С 18 апреля доступ в Мекку будет закрыт для всех владельцев виз, за исключением специальных хадж-виз. Это означает, что попасть в город смогут только те, кто официально направляется для участия в хадже.

Фактически речь идет о временном усилении контроля, направленном на предотвращение чрезмерной нагрузки на город и обеспечение безопасности паломников в период высокой религиозной активности.

Причины введения ограничений

В ДУМК подчеркивают, что введенные меры связаны прежде всего с вопросами безопасности и организации.

По словам представителей духовного управления, цель ограничений — создать условия, при которых все религиозные обряды будут проходить в спокойной, контролируемой и безопасной обстановке.

Сезон хаджа традиционно сопровождается большим количеством паломников со всего мира, поэтому подобные меры позволяют снизить риски и обеспечить порядок.

Предупреждение для паломников

В Духовном управлении мусульман Казахстана также напомнили, что нарушение установленных правил влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Саудовской Аравии.

Компетентные органы призывают всех паломников, включая иностранных граждан, строго соблюдать новые требования и заранее учитывать изменения при планировании поездок.

Особый акцент делается на том, что любые попытки въезда без соответствующих разрешений могут привести к административным мерам.

Что важно знать казахстанцам

Для граждан Казахстана, планирующих поездки в Мекку, эти изменения означают необходимость более тщательного планирования маршрутов и сроков поездки.

ДУМК рекомендует заранее уточнять актуальные правила оформления документов и следить за официальными объявлениями, чтобы избежать сложностей при пересечении границы и въезде в священный город.

В преддверии сезона хаджа подобные меры являются стандартной практикой, однако каждый год они могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации и количества паломников.