В Казахстане запустили петицию против эвтаназии бездомных собак

В Казахстане появилась петиция против поправок в закон об ответственном обращении с животными, предусматривающих эвтаназию бездомных собак. Инициаторы документа требуют пересмотреть спорные нормы и исключить возможность массового умерщвления животных. Обсуждение инициативы вызвало широкий общественный резонанс среди зоозащитников и граждан, сообщает Lada.kz . со сылкой на informburo.kz.

В Казахстане запущена петиция против поправок к законодательству, регулирующему обращение с бездомными животными. Общественники выступают против положений, которые допускают эвтаназию животных после определенного срока содержания в пунктах временной изоляции.

Инициаторы обращения адресуют свои требования Сенату Парламента, Администрации Президента и Министерству экологии и природных ресурсов. Они настаивают на пересмотре нормы, которая, по их мнению, фактически может привести к возврату практики массового умерщвления животных.

В тексте петиции отмечается, что граждане выражают несогласие с принятыми поправками, предусматривающими возможность эвтаназии безнадзорных собак при отсутствии владельцев или невостребованности животного по истечении установленного срока содержания.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе были одобрены поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которые предусматривают введение эвтаназии для бродячих собак. По данным депутатов, это решение связано с вопросами общественной безопасности и случаями нападений животных на людей.

Обсуждение инициативы вызвало активную реакцию со стороны зоозащитников и волонтеров. Они считают, что подобные меры противоречат принципам гуманного обращения с животными и ранее принятым подходам, включая программы стерилизации и возврата животных в среду обитания.

В то же время в профильных ведомствах подчеркивают, что действующая система отлова и содержания бездомных животных требует дополнительных мер, поскольку не всегда обеспечивает необходимый уровень безопасности для населения.

Общественная дискуссия по данному вопросу продолжается, а петиция уже собрала значительное число подписей граждан, выступающих за пересмотр спорных поправок.