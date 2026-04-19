Такого в Казахстане ещё не было: в Алматы появится своя Венеция

В Алматы в ближайшие годы планируется масштабная трансформация городской среды: в мегаполисе появятся новые центры притяжения, включая проект «Алматинская Венеция» с каналами и набережными, а также современные деловые, культурные и транспортные объекты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Алматы в ближайшие годы ждут масштабные градостроительные изменения. Согласно Плану развития мегаполиса до 2030 года, город перейдёт к полицентричной модели и получит сразу несколько новых районов притяжения, а также крупные инфраструктурные и туристические проекты.
Стратегия развития предусматривает отказ от модели с перегруженным центром. Вместо этого город будет развиваться сразу в пяти направлениях:
Первыми зонами активного развития станут «Восточные ворота» и «Запад», где сосредоточат ключевые инвестиционные проекты.
Одним из самых обсуждаемых проектов станет «Алматинская Венеция» — система водных каналов и благоустроенной набережной Almaty Bund.
Новый район планируют создать в зоне «Восточных ворот», рядом с аэропортом. Он должен стать не только деловым, но и туристическим центром города.
Здесь же предусмотрено строительство международного EXPO-центра. Для этого уже ведётся работа по выкупу земельных участков.
В восточной части города также планируется реализация ряда крупных объектов:
Фактически здесь формируется новый туристический и деловой кластер, ориентированный на международные потоки.
Полицентр «Запад» станет зоной сочетания современной застройки, транспорта и зелёной инфраструктуры.
Среди ключевых проектов:
Отдельно стоит отметить, что для реализации транспортных проектов, включая LRT, потребуется изъятие сотен земельных участков.
Помимо новых строек, в планах — масштабная реконструкция уже известных объектов Алматы.
Обновлению подлежат:
Эти изменения должны модернизировать городскую инфраструктуру и привести её к современным стандартам.
В целом новый план развития формирует образ Алматы как крупного многофункционального мегаполиса с распределёнными центрами активности, туристическими зонами и обновлённой инфраструктурой.
Особый акцент делается на водные пространства, общественные зоны, транспорт и международные проекты, что должно изменить не только внешний облик города, но и его экономическую структуру.
