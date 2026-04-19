Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
19.04.2026, 13:32

Такого в Казахстане ещё не было: в Алматы появится своя Венеция

Новости Казахстана 0 852

В Алматы в ближайшие годы планируется масштабная трансформация городской среды: в мегаполисе появятся новые центры притяжения, включая проект «Алматинская Венеция» с каналами и набережными, а также современные деловые, культурные и транспортные объекты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Алматы в ближайшие годы ждут масштабные градостроительные изменения. Согласно Плану развития мегаполиса до 2030 года, город перейдёт к полицентричной модели и получит сразу несколько новых районов притяжения, а также крупные инфраструктурные и туристические проекты.

Город без единого центра: Алматы разделят на пять полицентров

Стратегия развития предусматривает отказ от модели с перегруженным центром. Вместо этого город будет развиваться сразу в пяти направлениях:

  • «Восточные ворота» — территория вдоль Талгарского и Кульджинского трактов
  • «Исторический центр» — район «золотого квадрата» и Медеу
  • «Север» — зона ж/д станции Алматы-1
  • «Юго-Запад» — район проспекта Райымбека
  • «Запад» — посёлок Боралдай

Первыми зонами активного развития станут «Восточные ворота» и «Запад», где сосредоточат ключевые инвестиционные проекты.

«Алматинская Венеция»: каналы, набережные и новый туристический облик

Одним из самых обсуждаемых проектов станет «Алматинская Венеция» — система водных каналов и благоустроенной набережной Almaty Bund.

Новый район планируют создать в зоне «Восточных ворот», рядом с аэропортом. Он должен стать не только деловым, но и туристическим центром города.

Здесь же предусмотрено строительство международного EXPO-центра. Для этого уже ведётся работа по выкупу земельных участков.

Новый стадион, океанариум и парк мирового уровня

В восточной части города также планируется реализация ряда крупных объектов:

  • современный новый стадион
  • торгово-развлекательный центр с океанариумом
  • театр нового формата 360° и интерактивные пространства
  • экологический комплекс «1000 trees»
  • тематический парк Almaty World Park
  • смотровая площадка
  • аутлет-зона рядом с озером у аэропорта

Фактически здесь формируется новый туристический и деловой кластер, ориентированный на международные потоки.

«Запад» Алматы: водный сад, новый вокзал и транспортная революция

Полицентр «Запад» станет зоной сочетания современной застройки, транспорта и зелёной инфраструктуры.

Среди ключевых проектов:

  • водный сад Almaty Water Garden с каналами и искусственными водоёмами
  • Центр сакской культуры в Боралдае
  • новый вокзал Алматы-3, строительство которого сопровождается сносом старых объектов
  • развитие линии LRT и транспортных хабов
  • линейный парк площадью 217 гектаров
  • пешеходные и гастроулицы
  • спортивные объекты, включая инфраструктуру для паралимпийского спорта
  • монумент Birlik

Отдельно стоит отметить, что для реализации транспортных проектов, включая LRT, потребуется изъятие сотен земельных участков.

Обновление ключевых символов города

Помимо новых строек, в планах — масштабная реконструкция уже известных объектов Алматы.

Обновлению подлежат:

  • цирк, зоопарк и Дворец Республики
  • Театр имени Наталии Сац и Дом писателей
  • спортивные арены «Алматы Арена», «Халык Арена» и Центральный стадион
  • высокогорный комплекс «Медеу»

Эти изменения должны модернизировать городскую инфраструктуру и привести её к современным стандартам.

Алматы к 2030 году: ставка на масштаб и туристическую привлекательность

В целом новый план развития формирует образ Алматы как крупного многофункционального мегаполиса с распределёнными центрами активности, туристическими зонами и обновлённой инфраструктурой.

Особый акцент делается на водные пространства, общественные зоны, транспорт и международные проекты, что должно изменить не только внешний облик города, но и его экономическую структуру.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь