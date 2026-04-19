Такого в Казахстане ещё не было: в Алматы появится своя Венеция

В Алматы в ближайшие годы планируется масштабная трансформация городской среды: в мегаполисе появятся новые центры притяжения, включая проект «Алматинская Венеция» с каналами и набережными, а также современные деловые, культурные и транспортные объекты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Алматы в ближайшие годы ждут масштабные градостроительные изменения. Согласно Плану развития мегаполиса до 2030 года, город перейдёт к полицентричной модели и получит сразу несколько новых районов притяжения, а также крупные инфраструктурные и туристические проекты.

Город без единого центра: Алматы разделят на пять полицентров

Стратегия развития предусматривает отказ от модели с перегруженным центром. Вместо этого город будет развиваться сразу в пяти направлениях:

«Восточные ворота» — территория вдоль Талгарского и Кульджинского трактов

«Исторический центр» — район «золотого квадрата» и Медеу

«Север» — зона ж/д станции Алматы-1

«Юго-Запад» — район проспекта Райымбека

«Запад» — посёлок Боралдай

Первыми зонами активного развития станут «Восточные ворота» и «Запад», где сосредоточат ключевые инвестиционные проекты.

«Алматинская Венеция»: каналы, набережные и новый туристический облик

Одним из самых обсуждаемых проектов станет «Алматинская Венеция» — система водных каналов и благоустроенной набережной Almaty Bund.

Новый район планируют создать в зоне «Восточных ворот», рядом с аэропортом. Он должен стать не только деловым, но и туристическим центром города.

Здесь же предусмотрено строительство международного EXPO-центра. Для этого уже ведётся работа по выкупу земельных участков.

Новый стадион, океанариум и парк мирового уровня

В восточной части города также планируется реализация ряда крупных объектов:

современный новый стадион

торгово-развлекательный центр с океанариумом

театр нового формата 360° и интерактивные пространства

экологический комплекс «1000 trees»

тематический парк Almaty World Park

смотровая площадка

аутлет-зона рядом с озером у аэропорта

Фактически здесь формируется новый туристический и деловой кластер, ориентированный на международные потоки.

«Запад» Алматы: водный сад, новый вокзал и транспортная революция

Полицентр «Запад» станет зоной сочетания современной застройки, транспорта и зелёной инфраструктуры.

Среди ключевых проектов:

водный сад Almaty Water Garden с каналами и искусственными водоёмами

Центр сакской культуры в Боралдае

новый вокзал Алматы-3, строительство которого сопровождается сносом старых объектов

развитие линии LRT и транспортных хабов

линейный парк площадью 217 гектаров

пешеходные и гастроулицы

спортивные объекты, включая инфраструктуру для паралимпийского спорта

монумент Birlik

Отдельно стоит отметить, что для реализации транспортных проектов, включая LRT, потребуется изъятие сотен земельных участков.

Обновление ключевых символов города

Помимо новых строек, в планах — масштабная реконструкция уже известных объектов Алматы.

Обновлению подлежат:

цирк, зоопарк и Дворец Республики

Театр имени Наталии Сац и Дом писателей

спортивные арены «Алматы Арена», «Халык Арена» и Центральный стадион

высокогорный комплекс «Медеу»

Эти изменения должны модернизировать городскую инфраструктуру и привести её к современным стандартам.

Алматы к 2030 году: ставка на масштаб и туристическую привлекательность

В целом новый план развития формирует образ Алматы как крупного многофункционального мегаполиса с распределёнными центрами активности, туристическими зонами и обновлённой инфраструктурой.

Особый акцент делается на водные пространства, общественные зоны, транспорт и международные проекты, что должно изменить не только внешний облик города, но и его экономическую структуру.