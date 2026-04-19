19.04.2026, 15:06

Новые правила въезда в Казахстан: кого это коснется в первую очередь

Новости Казахстана

В Казахстане пересмотрели правила въезда и оформления документов для иностранцев — изменения направлены на привлечение инвестиций, квалифицированных кадров и развитие ключевых отраслей экономики, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Кого коснутся новые правила

Власти Казахстана упростили порядок въезда, получения виз и разрешительных документов сразу для нескольких категорий иностранных граждан. Речь идет о:

  • инвесторах и предпринимателях;
  • представителях бизнеса;
  • квалифицированных специалистах с востребованными профессиями;
  • участниках экономических и социальных проектов.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, нововведения реализуются в рамках инвестиционных и упрощенных режимов.

Какие преимущества предусмотрены

Для иностранцев, подпадающих под новые условия, предусмотрен ряд преференций. В частности:

  • специальные визовые режимы;
  • ускоренное рассмотрение заявок;
  • сопровождение инвестиционных проектов со стороны государства.

Отдельно подчеркивается, что упрощенный порядок распространяется и на специалистов, приезжающих работать в Казахстан при наличии официального ходатайства госорганов.

На каких специалистов делают ставку

Особый акцент сделан на привлечении профессионалов в ключевые отрасли экономики.

В сфере IT наиболее востребованы:

  • инженеры по искусственному интеллекту;
  • архитекторы информационных систем;
  • разработчики приложений;
  • специалисты по кибербезопасности.

Также высокий спрос сохраняется в медицине. В стране требуются:

  • нейрохирурги;
  • гематологи;
  • онкологи;
  • врачи лучевой диагностики.

Помимо этого, в список приоритетных направлений вошли:

  • креативная индустрия (дизайнеры, аниматоры, звукооператоры);
  • инженерия и промышленность;
  • естественные науки.

Отдельные условия для стран ЕАЭС

Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза действуют наиболее благоприятные условия трудоустройства. В этот список входят:

  • Армения;
  • Беларусь;
  • Кыргызстан;
  • Россия.

Для них сохраняется упрощенный порядок трудовой деятельности без необходимости получения дополнительных разрешений в ряде случаев.

Как регулируется въезд для остальных стран

Для граждан государств, не входящих в ЕАЭС, действует система квотирования. Она формируется с учетом потребностей рынка труда и направлена на:

  • покрытие дефицита кадров;
  • защиту внутреннего рынка занятости;
  • баланс интересов экономики и местных работников.

Статистика и квоты на 2026 год

По данным ведомства:

  • с начала года выдано около 5,1 тыс. разрешений на работу по востребованным специальностям;
  • трудовым иммигрантам оформлено порядка 75 тыс. разрешений.

На 2026 год утверждены следующие квоты:

  • 23,6 тыс. — на привлечение иностранной рабочей силы;
  • 221,8 тыс. — на привлечение трудовых иммигрантов.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь