Новые правила въезда в Казахстан: кого это коснется в первую очередь

В Казахстане пересмотрели правила въезда и оформления документов для иностранцев — изменения направлены на привлечение инвестиций, квалифицированных кадров и развитие ключевых отраслей экономики, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Кого коснутся новые правила

Власти Казахстана упростили порядок въезда, получения виз и разрешительных документов сразу для нескольких категорий иностранных граждан. Речь идет о:

инвесторах и предпринимателях;

представителях бизнеса;

квалифицированных специалистах с востребованными профессиями;

участниках экономических и социальных проектов.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, нововведения реализуются в рамках инвестиционных и упрощенных режимов.

Какие преимущества предусмотрены

Для иностранцев, подпадающих под новые условия, предусмотрен ряд преференций. В частности:

специальные визовые режимы;

ускоренное рассмотрение заявок;

сопровождение инвестиционных проектов со стороны государства.

Отдельно подчеркивается, что упрощенный порядок распространяется и на специалистов, приезжающих работать в Казахстан при наличии официального ходатайства госорганов.

На каких специалистов делают ставку

Особый акцент сделан на привлечении профессионалов в ключевые отрасли экономики.

В сфере IT наиболее востребованы:

инженеры по искусственному интеллекту;

архитекторы информационных систем;

разработчики приложений;

специалисты по кибербезопасности.

Также высокий спрос сохраняется в медицине. В стране требуются:

нейрохирурги;

гематологи;

онкологи;

врачи лучевой диагностики.

Помимо этого, в список приоритетных направлений вошли:

креативная индустрия (дизайнеры, аниматоры, звукооператоры);

инженерия и промышленность;

естественные науки.

Отдельные условия для стран ЕАЭС

Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза действуют наиболее благоприятные условия трудоустройства. В этот список входят:

Армения;

Беларусь;

Кыргызстан;

Россия.

Для них сохраняется упрощенный порядок трудовой деятельности без необходимости получения дополнительных разрешений в ряде случаев.

Как регулируется въезд для остальных стран

Для граждан государств, не входящих в ЕАЭС, действует система квотирования. Она формируется с учетом потребностей рынка труда и направлена на:

покрытие дефицита кадров;

защиту внутреннего рынка занятости;

баланс интересов экономики и местных работников.

Статистика и квоты на 2026 год

По данным ведомства:

с начала года выдано около 5,1 тыс. разрешений на работу по востребованным специальностям;

трудовым иммигрантам оформлено порядка 75 тыс. разрешений.

На 2026 год утверждены следующие квоты: