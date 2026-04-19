Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
19.04.2026, 16:02

Сколько лет трудового стажа до 1998 года обеспечит максимальную пенсию женщинам в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане размер солидарной пенсии напрямую зависит от трудового стажа, выработанного до 1 января 1998 года. Для женщин действует установленный «норматив», который различается по году рождения и влияет на итоговый размер выплат, сообщает Lada.kz. 

Фото: kadry.mcfr.kz
Фото: kadry.mcfr.kz

Почему важен стаж до 1998 года

В Казахстане пенсионная система с 1 января 1998 года была реформирована: начался переход к накопительной модели, где основную роль стали играть обязательные взносы в ЕНПФ.

При этом за гражданами сохранилась так называемая солидарная пенсия, которая выплачивается из республиканского бюджета. Ее размер напрямую зависит от трудового стажа, накопленного до 1 января 1998 года.

Чем больше этот стаж, тем выше будущая пенсия. Даже неполные месяцы имеют значение.

Минимальные требования к стажу

Согласно действующему законодательству, право на солидарную пенсию возникает при наличии не менее 6 месяцев трудового стажа до 1 января 1998 года.

Минимальная солидарная пенсия в 2026 году составляет 69 049 тенге.

Однако для получения максимального размера выплат учитывается не минимальный порог, а так называемый норматив по году рождения.

«Норматив» трудового стажа для женщин

Для женщин в Казахстане установлен ориентировочный стаж до 1998 года, необходимый для максимального учета пенсии. Он уменьшается для более молодых поколений.

  • 1962 год рождения — 18 лет
  • 1963 год — 17 лет
  • 1964 год — 16 лет
  • 1965 год — 15 лет
  • 1966 год — 14 лет
  • 1967 год — 13 лет
  • 1968 год — 12 лет
  • 1969 год — 11 лет
  • 1970 год — 10 лет
  • 1971 год — 9 лет
  • 1972 год — 8 лет
  • 1973 год — 7 лет
  • 1974 год — 6 лет
  • 1975 год — 5 лет

Далее показатель продолжает снижаться для последующих поколений.

Как влияет стаж на размер пенсии

Стаж до 1998 года учитывается при расчете солидарной пенсии и может существенно повлиять на итоговую сумму выплат.

Если норматив не выполнен полностью, пенсия назначается, но в меньшем размере. Поэтому важны любые подтвержденные периоды трудовой деятельности до реформы пенсионной системы.

Как подтвердить трудовой стаж

Для учета стажа необходимо документальное подтверждение. Обычно используются:

  • трудовая книжка;
  • архивные справки с предприятий;
  • сведения из государственных архивов;
  • судебное подтверждение (в отдельных случаях).

Пенсионный возраст женщин в Казахстане

Сейчас в Казахстане пенсионный возраст женщин составляет 61 год.

Далее предусмотрено поэтапное повышение:

  • с 1 января 2028 года – по достижении 61,5 года.
  • с 1 января 2029 года – по достижении 62 лет.
  • с 1 января 2030 года – по достижении 62,5 лет.
  • с 1 января 2031 года – по достижении 63 лет.

Итог

Стаж до 1998 года остается ключевым фактором при расчете солидарной пенсии в Казахстане. Чем ближе показатель к установленному нормативу по году рождения, тем выше будущие выплаты.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь