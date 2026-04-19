Сколько лет трудового стажа до 1998 года обеспечит максимальную пенсию женщинам в Казахстане

В Казахстане размер солидарной пенсии напрямую зависит от трудового стажа, выработанного до 1 января 1998 года. Для женщин действует установленный «норматив», который различается по году рождения и влияет на итоговый размер выплат, сообщает Lada.kz.

Почему важен стаж до 1998 года

В Казахстане пенсионная система с 1 января 1998 года была реформирована: начался переход к накопительной модели, где основную роль стали играть обязательные взносы в ЕНПФ.

При этом за гражданами сохранилась так называемая солидарная пенсия, которая выплачивается из республиканского бюджета. Ее размер напрямую зависит от трудового стажа, накопленного до 1 января 1998 года.

Чем больше этот стаж, тем выше будущая пенсия. Даже неполные месяцы имеют значение.

Минимальные требования к стажу

Согласно действующему законодательству, право на солидарную пенсию возникает при наличии не менее 6 месяцев трудового стажа до 1 января 1998 года.

Минимальная солидарная пенсия в 2026 году составляет 69 049 тенге.

Однако для получения максимального размера выплат учитывается не минимальный порог, а так называемый норматив по году рождения.

«Норматив» трудового стажа для женщин

Для женщин в Казахстане установлен ориентировочный стаж до 1998 года, необходимый для максимального учета пенсии. Он уменьшается для более молодых поколений.

1962 год рождения — 18 лет

1963 год — 17 лет

1964 год — 16 лет

1965 год — 15 лет

1966 год — 14 лет

1967 год — 13 лет

1968 год — 12 лет

1969 год — 11 лет

1970 год — 10 лет

1971 год — 9 лет

1972 год — 8 лет

1973 год — 7 лет

1974 год — 6 лет

1975 год — 5 лет

Далее показатель продолжает снижаться для последующих поколений.

Как влияет стаж на размер пенсии

Стаж до 1998 года учитывается при расчете солидарной пенсии и может существенно повлиять на итоговую сумму выплат.

Если норматив не выполнен полностью, пенсия назначается, но в меньшем размере. Поэтому важны любые подтвержденные периоды трудовой деятельности до реформы пенсионной системы.

Как подтвердить трудовой стаж

Для учета стажа необходимо документальное подтверждение. Обычно используются:

трудовая книжка;

архивные справки с предприятий;

сведения из государственных архивов;

судебное подтверждение (в отдельных случаях).

Пенсионный возраст женщин в Казахстане

Сейчас в Казахстане пенсионный возраст женщин составляет 61 год.

Далее предусмотрено поэтапное повышение:

с 1 января 2028 года – по достижении 61,5 года.

с 1 января 2029 года – по достижении 62 лет.

с 1 января 2030 года – по достижении 62,5 лет.

с 1 января 2031 года – по достижении 63 лет.

Итог

Стаж до 1998 года остается ключевым фактором при расчете солидарной пенсии в Казахстане. Чем ближе показатель к установленному нормативу по году рождения, тем выше будущие выплаты.