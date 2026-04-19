Масштаб трагедии в Атырауской области перешел все границы

В Курмангазинском районе Атырауской области отмечена массовая гибель сайгаков. На месте уже собрано более 800 туш животных, которые утилизируются силами профильных служб, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Степь оказалась завалена тушами животных

По данным местных жителей и издания «Ак Жайык», ситуация в отдельных участках района выглядит крайне тревожно. Степные территории фактически завалены погибшими сайгаками, что вызывает обеспокоенность у фермеров и сельских хозяйств.

Очевидцы сообщают, что передвигаться по некоторым участкам становится затруднительно из-за большого количества павших животных.

Опасения фермеров: возможные риски для скота

Местные хозяйственники выражают серьезную тревогу по поводу возможных последствий для домашнего скота. По их словам, в условиях теплой погоды несвоевременная утилизация туш может привести к санитарным рискам.

Фермеры предполагают, что причиной гибели могли стать паразиты, в частности клещи, однако официально эта версия не подтверждена.

Утилизация туш: привлечены экстренные службы

Для ликвидации последствий к работе подключены специалисты сразу нескольких структур. На месте задействованы сотрудники «Охотзоопрома», Акжайыкского заповедника, территориальной инспекции и местных исполнительных органов.

По информации служб, собранные туши сайгаков оперативно сжигаются и закапываются, чтобы исключить возможное распространение инфекций и биологические риски.

Официальная версия: гибель не связана с клещами

В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области отвергли предположение о паразитарной причине массовой гибели.

По словам специалистов, речь идет о естественных процессах.

«Сайгаки погибают не от укусов клещей — это естественная гибель. Возможно, животные ослабли после зимы. В целом продолжительность жизни сайгаков составляет 7–8 лет», — сообщил главный специалист ведомства Мереке Шалхаров.

Контекст: редкий вид под особым наблюдением

Сайгак — один из символичных видов степной фауны Казахстана, находящийся под особым контролем природоохранных служб. Любые массовые случаи гибели животных требуют дополнительного изучения и оценки экологической ситуации.

На данный момент работы по сбору и утилизации продолжаются, а специалисты продолжают мониторинг территории.