Температура воды в Каспийском море
19.04.2026, 17:19

Масштаб трагедии в Атырауской области перешел все границы

Новости Казахстана

В Курмангазинском районе Атырауской области отмечена массовая гибель сайгаков. На месте уже собрано более 800 туш животных, которые утилизируются силами профильных служб, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Степь оказалась завалена тушами животных

По данным местных жителей и издания «Ак Жайык», ситуация в отдельных участках района выглядит крайне тревожно. Степные территории фактически завалены погибшими сайгаками, что вызывает обеспокоенность у фермеров и сельских хозяйств.

Очевидцы сообщают, что передвигаться по некоторым участкам становится затруднительно из-за большого количества павших животных.

Опасения фермеров: возможные риски для скота

Местные хозяйственники выражают серьезную тревогу по поводу возможных последствий для домашнего скота. По их словам, в условиях теплой погоды несвоевременная утилизация туш может привести к санитарным рискам.

Фермеры предполагают, что причиной гибели могли стать паразиты, в частности клещи, однако официально эта версия не подтверждена.

Утилизация туш: привлечены экстренные службы

Для ликвидации последствий к работе подключены специалисты сразу нескольких структур. На месте задействованы сотрудники «Охотзоопрома», Акжайыкского заповедника, территориальной инспекции и местных исполнительных органов.

По информации служб, собранные туши сайгаков оперативно сжигаются и закапываются, чтобы исключить возможное распространение инфекций и биологические риски.

Официальная версия: гибель не связана с клещами

В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области отвергли предположение о паразитарной причине массовой гибели.

По словам специалистов, речь идет о естественных процессах.

«Сайгаки погибают не от укусов клещей — это естественная гибель. Возможно, животные ослабли после зимы. В целом продолжительность жизни сайгаков составляет 7–8 лет», — сообщил главный специалист ведомства Мереке Шалхаров.

Контекст: редкий вид под особым наблюдением

Сайгак — один из символичных видов степной фауны Казахстана, находящийся под особым контролем природоохранных служб. Любые массовые случаи гибели животных требуют дополнительного изучения и оценки экологической ситуации.

На данный момент работы по сбору и утилизации продолжаются, а специалисты продолжают мониторинг территории.

