Казахстанцам запретили покупать автостраховку через посредников

В Казахстане предупредили о рисках при оформлении автострахования через непроверенные сайты и соцсети, которые могут предлагать недействительные полисы и завышенные цены, сообщает Lada.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обратилось к казахстанцам с предупреждением о случаях предоставления страховых услуг через сайты и страницы в социальных сетях, которые выдают себя за ресурсы страховых компаний.

По данным ведомства, такие платформы предлагают оформление страховых полисов онлайн, включая обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС). При этом нередко используются названия лицензированных страховых организаций, что вводит пользователей в заблуждение.

Отдельно отмечается, что в некоторых случаях стоимость полисов на таких ресурсах оказывается выше официальных тарифов.

Услуги без лицензии и нарушение закона

В АРРФР подчеркнули, что часть лиц, предлагающих подобные услуги, не имеет лицензии на страховую деятельность и не зарегистрирована как страховые агенты.

Кроме того, согласно законодательству, посредническая деятельность страховых агентов по договорам обязательного страхования не допускается. Это означает, что оформление таких полисов должно происходить исключительно напрямую через лицензированные страховые компании.

Главные риски для казахстанцев

В ведомстве предупредили, что обращение к непроверенным онлайн-платформам может привести к серьезным последствиям:

приобретение недействительного страхового полиса

отсутствие страховой защиты в случае ДТП или страхового случая

финансовые потери из-за переплаты или мошеннических схем

Рекомендации АРРФР: как защитить себя

Регулятор призывает граждан соблюдать осторожность при оформлении страховых услуг онлайн и рекомендует:

проверять наличие лицензии у страховой компании на официальном сайте АРРФР

оформлять полисы только на официальных ресурсах страховых организаций

не оплачивать услуги посредников по обязательному страхованию

не переводить деньги на неизвестные счета, номера или реквизиты

не передавать личные документы и персональные данные третьим лицам

Куда обращаться при подозрительных случаях

В случае обнаружения сомнительных сайтов или предложений страховых услуг гражданам рекомендуется обращаться в АРРФР или сообщать о таких фактах в правоохранительные органы.

В агентстве подчеркивают: особенно важно внимательно проверять ресурсы перед оформлением страховки, чтобы не остаться без страховой защиты в критический момент.