Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Казахстанцам запретили покупать автостраховку через посредников

Новости Казахстана

В Казахстане предупредили о рисках при оформлении автострахования через непроверенные сайты и соцсети, которые могут предлагать недействительные полисы и завышенные цены, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обратилось к казахстанцам с предупреждением о случаях предоставления страховых услуг через сайты и страницы в социальных сетях, которые выдают себя за ресурсы страховых компаний.

По данным ведомства, такие платформы предлагают оформление страховых полисов онлайн, включая обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС). При этом нередко используются названия лицензированных страховых организаций, что вводит пользователей в заблуждение.

Отдельно отмечается, что в некоторых случаях стоимость полисов на таких ресурсах оказывается выше официальных тарифов.

Услуги без лицензии и нарушение закона

В АРРФР подчеркнули, что часть лиц, предлагающих подобные услуги, не имеет лицензии на страховую деятельность и не зарегистрирована как страховые агенты.

Кроме того, согласно законодательству, посредническая деятельность страховых агентов по договорам обязательного страхования не допускается. Это означает, что оформление таких полисов должно происходить исключительно напрямую через лицензированные страховые компании.

Главные риски для казахстанцев

В ведомстве предупредили, что обращение к непроверенным онлайн-платформам может привести к серьезным последствиям:

  • приобретение недействительного страхового полиса
  • отсутствие страховой защиты в случае ДТП или страхового случая
  • финансовые потери из-за переплаты или мошеннических схем

Рекомендации АРРФР: как защитить себя

Регулятор призывает граждан соблюдать осторожность при оформлении страховых услуг онлайн и рекомендует:

  • проверять наличие лицензии у страховой компании на официальном сайте АРРФР
  • оформлять полисы только на официальных ресурсах страховых организаций
  • не оплачивать услуги посредников по обязательному страхованию
  • не переводить деньги на неизвестные счета, номера или реквизиты
  • не передавать личные документы и персональные данные третьим лицам

Куда обращаться при подозрительных случаях

В случае обнаружения сомнительных сайтов или предложений страховых услуг гражданам рекомендуется обращаться в АРРФР или сообщать о таких фактах в правоохранительные органы.

В агентстве подчеркивают: особенно важно внимательно проверять ресурсы перед оформлением страховки, чтобы не остаться без страховой защиты в критический момент.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь