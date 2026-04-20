Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
20.04.2026, 07:02

Что нельзя публиковать в соцсетях: в Казахстане объяснили, где заканчивается свобода слова

Новости Казахстана

В Казахстане усиливается внимание к активности пользователей в социальных сетях. Власти напоминают: любое распространение недостоверной информации — даже в виде репоста или пересылки — может повлечь административную или уголовную ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

В Казахстане фиксируется рост случаев распространения недостоверной информации в интернете. По данным профильных государственных органов, речь идёт как о безобидных слухах, так и о публикациях, способных вызвать общественный резонанс и повлиять на ситуацию в обществе.

На фоне этого усиливается мониторинг цифрового пространства, включая социальные сети, мессенджеры и открытые онлайн-платформы.

Иллюзия анонимности в интернете

Одним из показательных случаев стал резонансный пост в соцсети Threads, где анонимный пользователь сообщил о якобы имевшем место насилии в армии.

Публикация вызвала широкий общественный отклик: пользователи поддерживали автора, собирали средства и обсуждали ситуацию в сети. Однако позже у правоохранительных органов возникли сомнения в достоверности информации.

Расследование показало, что история была вымышленной. Автором оказался 23-летний гражданин, не связанный с военной службой. В результате были возбуждены уголовные дела по фактам распространения ложной информации и мошенничества.

В МВД подчеркивают: полная анонимность в интернете — иллюзия. Технологии позволяют установить автора публикации даже при использовании никнеймов и скрытых аккаунтов.

Что считается ложной информацией

Согласно законодательству Казахстана, ложной признается информация, которая:

  • не соответствует действительности
  • искажает факты
  • формирует неверное представление о событиях или лицах

В Министерстве культуры и информации отмечают, что мониторинг интернет-пространства ведётся на постоянной основе.

При выявлении нарушений контент может быть удалён по требованию, а при наличии признаков правонарушения материалы передаются в правоохранительные органы.

Что считается распространением информации

В МВД разъясняют: распространением признаются не только авторские посты, но и любые действия, которые делают информацию доступной другим пользователям.

К ним относятся:

  • репосты и функция «поделиться»
  • пересылка сообщений в чатах и мессенджерах
  • публикация фото, видео и ссылок

Важно, что ответственность наступает даже в случае, если пользователь не добавляет комментарий или указывает, что информация непроверенная.

Даже удаление публикации не гарантирует освобождения от последствий — при необходимости материалы могут быть проверены задним числом.

Кто несет ответственность за публикации

Госорганы подчеркивают, что ответственность несёт не только автор, но и любой пользователь, который участвует в распространении информации.

Это правило распространяется на:

  • открытые страницы в соцсетях
  • групповые чаты
  • закрытые мессенджеры

Платформа значения не имеет — нормы закона действуют одинаково для всех цифровых сервисов.

Какие штрафы предусмотрены

За распространение ложной информации в Казахстане предусмотрена административная ответственность по статье 456-2 КоАП РК.

Для физических лиц штраф составляет 20 МРП, что в 2026 году эквивалентно 86 500 тенге.

Также предусмотрены более высокие санкции для бизнеса:

  • малый бизнес и НКО — 30 МРП
  • средний бизнес — 50 МРП
  • крупный бизнес — 100 МРП

Когда наступает уголовная ответственность

Если распространение ложной информации совершается умышленно, применяется уголовное законодательство.

Ключевым фактором является наличие умысла — осознавал ли человек, что публикует недостоверные данные.

В таких случаях применяется статья 274 УК РК, которая предусматривает более серьёзные меры, включая крупные штрафы и лишение свободы.

Кроме того, уголовная ответственность может наступать по другим статьям, связанным с:

  • разжиганием розни
  • призывами к массовым беспорядкам
  • распространением запрещённой информации
  • разглашением государственных секретов

Где проходит граница между мнением и нарушением закона

Эксперты подчеркивают: свобода слова в Казахстане сохраняется, однако она не распространяется на распространение недостоверных фактов.

Различие проводится по трём ключевым критериям:

  • достоверность информации
  • наличие умысла
  • масштаб распространения

Оценочные суждения и личное мнение не запрещены, но переход в плоскость утверждения ложных фактов может повлечь ответственность.

Правила цифровой безопасности для пользователей

Чтобы избежать рисков, пользователям рекомендуют соблюдать базовые принципы цифровой гигиены:

  • проверять информацию через официальные источники
  • сравнивать данные из нескольких источников
  • обращать внимание на дату публикации
  • избегать распространения эмоциональных и провокационных сообщений
  • не пересылать сомнительные материалы

Если есть сомнения в достоверности информации — лучше воздержаться от её публикации или пересылки.

Усиление мониторинга цифровой среды

Отдельно отмечается, что Агентство по финансовому мониторингу планирует расширить контроль за открытым интернет-пространством.

Мониторинг будет охватывать:

  • соцсети
  • мессенджеры
  • СМИ
  • другие цифровые платформы

При выявлении нарушений материалы могут быть переданы в правоохранительные органы или направлены на блокировку.

