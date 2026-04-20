Что нельзя публиковать в соцсетях: в Казахстане объяснили, где заканчивается свобода слова

В Казахстане усиливается внимание к активности пользователей в социальных сетях. Власти напоминают: любое распространение недостоверной информации — даже в виде репоста или пересылки — может повлечь административную или уголовную ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Казахстане фиксируется рост случаев распространения недостоверной информации в интернете. По данным профильных государственных органов, речь идёт как о безобидных слухах, так и о публикациях, способных вызвать общественный резонанс и повлиять на ситуацию в обществе.
На фоне этого усиливается мониторинг цифрового пространства, включая социальные сети, мессенджеры и открытые онлайн-платформы.
Одним из показательных случаев стал резонансный пост в соцсети Threads, где анонимный пользователь сообщил о якобы имевшем место насилии в армии.
Публикация вызвала широкий общественный отклик: пользователи поддерживали автора, собирали средства и обсуждали ситуацию в сети. Однако позже у правоохранительных органов возникли сомнения в достоверности информации.
Расследование показало, что история была вымышленной. Автором оказался 23-летний гражданин, не связанный с военной службой. В результате были возбуждены уголовные дела по фактам распространения ложной информации и мошенничества.
В МВД подчеркивают: полная анонимность в интернете — иллюзия. Технологии позволяют установить автора публикации даже при использовании никнеймов и скрытых аккаунтов.
Согласно законодательству Казахстана, ложной признается информация, которая:
В Министерстве культуры и информации отмечают, что мониторинг интернет-пространства ведётся на постоянной основе.
При выявлении нарушений контент может быть удалён по требованию, а при наличии признаков правонарушения материалы передаются в правоохранительные органы.
В МВД разъясняют: распространением признаются не только авторские посты, но и любые действия, которые делают информацию доступной другим пользователям.
К ним относятся:
Важно, что ответственность наступает даже в случае, если пользователь не добавляет комментарий или указывает, что информация непроверенная.
Даже удаление публикации не гарантирует освобождения от последствий — при необходимости материалы могут быть проверены задним числом.
Госорганы подчеркивают, что ответственность несёт не только автор, но и любой пользователь, который участвует в распространении информации.
Это правило распространяется на:
Платформа значения не имеет — нормы закона действуют одинаково для всех цифровых сервисов.
За распространение ложной информации в Казахстане предусмотрена административная ответственность по статье 456-2 КоАП РК.
Для физических лиц штраф составляет 20 МРП, что в 2026 году эквивалентно 86 500 тенге.
Также предусмотрены более высокие санкции для бизнеса:
Если распространение ложной информации совершается умышленно, применяется уголовное законодательство.
Ключевым фактором является наличие умысла — осознавал ли человек, что публикует недостоверные данные.
В таких случаях применяется статья 274 УК РК, которая предусматривает более серьёзные меры, включая крупные штрафы и лишение свободы.
Кроме того, уголовная ответственность может наступать по другим статьям, связанным с:
Эксперты подчеркивают: свобода слова в Казахстане сохраняется, однако она не распространяется на распространение недостоверных фактов.
Различие проводится по трём ключевым критериям:
Оценочные суждения и личное мнение не запрещены, но переход в плоскость утверждения ложных фактов может повлечь ответственность.
Чтобы избежать рисков, пользователям рекомендуют соблюдать базовые принципы цифровой гигиены:
Если есть сомнения в достоверности информации — лучше воздержаться от её публикации или пересылки.
Отдельно отмечается, что Агентство по финансовому мониторингу планирует расширить контроль за открытым интернет-пространством.
Мониторинг будет охватывать:
При выявлении нарушений материалы могут быть переданы в правоохранительные органы или направлены на блокировку.
