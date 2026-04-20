Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.04.2026, 08:42

МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением

Новости Казахстана

Министерство внутренних дел Казахстана напомнило о серьезной ответственности за распространение ложных сообщений о террористических угрозах и призвало граждан к осторожности в цифровом пространстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В Министерстве внутренних дел сообщили о продолжающихся фактах распространения заведомо недостоверной информации о якобы готовящихся актах терроризма. Такие сообщения появляются в социальных сетях, мессенджерах и других интернет-ресурсах, нередко передаются с использованием мобильной связи.

Речь идет о заявлениях о якобы готовящихся взрывах, поджогах и других угрозах общественной безопасности.

Независимо от мотива — это преступление

В МВД подчеркнули, что подобные действия квалифицируются как уголовное правонарушение вне зависимости от того, чем они мотивированы. Даже если сообщение отправлено «в шутку» или с целью розыгрыша, это не освобождает от ответственности.

Подобные факты рассматриваются в рамках законодательства как заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

Последствия для общества и экстренных служб

В ведомстве отметили, что подобные сообщения создают реальную угрозу общественной безопасности и приводят к серьезным последствиям.

В их числе — массовые эвакуации людей, временное прекращение работы школ, медицинских учреждений и других социальных объектов, а также значительная нагрузка на экстренные службы, которые вынуждены проверять каждое подобное сообщение.

Ответственность и проверка всех сигналов

В МВД напомнили, что все сообщения подобного характера подлежат обязательной проверке. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к их распространению, в том числе с использованием современных цифровых и технических средств.

За подобные действия законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Рекомендации для граждан

В министерстве также обратились к населению с рядом рекомендаций. Граждан просят не распространять непроверенную информацию и воздерживаться от отправки ложных сообщений, в том числе в интернете.

Отдельное внимание уделяется родителям: им рекомендуют объяснять детям, что подобные действия в сети могут повлечь серьезные правовые последствия.

Также граждан призывают при получении сообщений с угрозами незамедлительно обращаться в полицию.

Позиция МВД

В ведомстве подчеркивают, что цель таких предупреждений — повышение ответственности граждан и снижение рисков дестабилизации общественной обстановки.

МВД призывает казахстанцев соблюдать законодательство и более осознанно подходить к поведению в цифровой среде.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь