МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением

Министерство внутренних дел Казахстана напомнило о серьезной ответственности за распространение ложных сообщений о террористических угрозах и призвало граждан к осторожности в цифровом пространстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД.

Фото: gov.kz

В Министерстве внутренних дел сообщили о продолжающихся фактах распространения заведомо недостоверной информации о якобы готовящихся актах терроризма. Такие сообщения появляются в социальных сетях, мессенджерах и других интернет-ресурсах, нередко передаются с использованием мобильной связи.

Речь идет о заявлениях о якобы готовящихся взрывах, поджогах и других угрозах общественной безопасности.

Независимо от мотива — это преступление

В МВД подчеркнули, что подобные действия квалифицируются как уголовное правонарушение вне зависимости от того, чем они мотивированы. Даже если сообщение отправлено «в шутку» или с целью розыгрыша, это не освобождает от ответственности.

Подобные факты рассматриваются в рамках законодательства как заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

Последствия для общества и экстренных служб

В ведомстве отметили, что подобные сообщения создают реальную угрозу общественной безопасности и приводят к серьезным последствиям.

В их числе — массовые эвакуации людей, временное прекращение работы школ, медицинских учреждений и других социальных объектов, а также значительная нагрузка на экстренные службы, которые вынуждены проверять каждое подобное сообщение.

Ответственность и проверка всех сигналов

В МВД напомнили, что все сообщения подобного характера подлежат обязательной проверке. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к их распространению, в том числе с использованием современных цифровых и технических средств.

За подобные действия законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Рекомендации для граждан

В министерстве также обратились к населению с рядом рекомендаций. Граждан просят не распространять непроверенную информацию и воздерживаться от отправки ложных сообщений, в том числе в интернете.

Отдельное внимание уделяется родителям: им рекомендуют объяснять детям, что подобные действия в сети могут повлечь серьезные правовые последствия.

Также граждан призывают при получении сообщений с угрозами незамедлительно обращаться в полицию.

Позиция МВД

В ведомстве подчеркивают, что цель таких предупреждений — повышение ответственности граждан и снижение рисков дестабилизации общественной обстановки.

МВД призывает казахстанцев соблюдать законодательство и более осознанно подходить к поведению в цифровой среде.