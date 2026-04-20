В Казахстане появилась новая праздничная дата

В Казахстане официально появится новый праздник. Соответствующее решение принято на уровне правительства и закреплено постановлением, подписанным 15 апреля 2026 года. Документ предусматривает расширение перечня праздничных дат в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Что добавили в праздничный календарь

Согласно внесенным изменениям, в список официальных праздничных дат включен новый день — День казахского тазы и тобета, который будет отмечаться ежегодно 3 сентября.

Таким образом, в национальном календаре появится дата, посвященная традиционным породам собак, имеющим особое культурное и историческое значение для Казахстана.

Когда решение вступает в силу

Постановление правительства начнет действовать с 28 апреля 2026 года. С этого момента новая праздничная дата будет официально закреплена в перечне государственных и памятных дат страны.

Значение новой даты

Добавление Дня казахского тазы и тобета в официальный календарь подчеркивает внимание к национальным традициям и культурному наследию. Эти породы собак издавна занимают важное место в истории и быту казахского народа, символизируя связь с кочевой культурой и традиционным укладом жизни.