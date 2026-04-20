Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
20.04.2026, 09:46

В Казахстане появилась новая праздничная дата

Новости Казахстана

В Казахстане официально появится новый праздник. Соответствующее решение принято на уровне правительства и закреплено постановлением, подписанным 15 апреля 2026 года. Документ предусматривает расширение перечня праздничных дат в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

Что добавили в праздничный календарь

Согласно внесенным изменениям, в список официальных праздничных дат включен новый день — День казахского тазы и тобета, который будет отмечаться ежегодно 3 сентября.

Таким образом, в национальном календаре появится дата, посвященная традиционным породам собак, имеющим особое культурное и историческое значение для Казахстана.

Когда решение вступает в силу

Постановление правительства начнет действовать с 28 апреля 2026 года. С этого момента новая праздничная дата будет официально закреплена в перечне государственных и памятных дат страны.

Значение новой даты

Добавление Дня казахского тазы и тобета в официальный календарь подчеркивает внимание к национальным традициям и культурному наследию. Эти породы собак издавна занимают важное место в истории и быту казахского народа, символизируя связь с кочевой культурой и традиционным укладом жизни.

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делать
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банк
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафов
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правила
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь