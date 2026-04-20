«Комиссионка» годами загоняла в долги и разоряла казахстанцев

В Актюбинской области завершено расследование дела о незаконной выдаче займов под залог техники: подозреваемый, по версии следствия, годами работал без лицензии и устанавливал ставки, многократно превышающие допустимые нормы, сообщает Lada.kz.

Схема под видом комиссионных магазинов

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области сообщил о завершении расследования в отношении мужчины, подозреваемого в незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере. Материалы дела уже направлены в суд.

По данным следствия, с 2020 по 2025 год он организовал систему выдачи займов населению под залог бытовой и цифровой техники. В качестве обеспечения принимались мобильные телефоны, телевизоры, игровые приставки и фотоаппараты.

При этом деятельность велась без получения обязательной лицензии. Чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов, схема маскировалась под работу комиссионных магазинов, что позволяло обходить требования законодательства.

Ставки в разы выше нормы

Как уточнили в ведомстве, ключевым элементом схемы стало установление завышенных процентных ставок. Они достигали 3,7% в день, что примерно в 12 раз превышает установленный законом предел в 0,3%.

В АФМ привели конкретный пример: клиент, оформивший заем на сумму 257 тысяч тенге сроком на 10 дней, фактически заплатил более 51 тысячи тенге вознаграждения — при том, что по закону сумма процентов не должна была превышать 7710 тенге.

Следствие считает, что подобные условия навязывались людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, что делало их особенно уязвимыми.

Миллионные доходы и арест имущества

По данным правоохранительных органов, общий объем незаконно полученного дохода превысил 93 миллиона тенге. В рамках расследования суд санкционировал арест имущества подозреваемого — под ограничения попали три автомобиля и квартира.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дополнительные детали дела не раскрываются в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Риски для граждан и предупреждение АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули, что обращение к нелегальным финансовым организациям связано с серьезными рисками, включая потерю имущества и денежных средств.

Гражданам настоятельно рекомендуют перед оформлением займа проверять наличие лицензии у компаний, предоставляющих услуги под залог имущества. Такая деятельность подлежит обязательному государственному регулированию, и игнорирование этого требования может привести к финансовым потерям.