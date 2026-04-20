Быстрее ногами: казахстанец потратил часы в интернете, а в итоге получил документ в ЦОНе за полчаса

Казахстанец попытался заменить удостоверение личности через цифровые госуслуги, но столкнулся с неожиданными техническими сбоями. В итоге оформление документа через ЦОН заняло меньше времени, чем попытки завершить процесс онлайн, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Попытка оформить услугу через eGov Mobile

Срок действия удостоверения у гражданина истёк 12 апреля. Согласно правилам, документ можно заменить за 30 дней до окончания срока и в течение 10 дней после. Уже 13 апреля пользователь начал оформление через приложение eGov Mobile, рассчитывая сэкономить время.

Первый этап — биометрическая проверка личности — прошёл успешно. Однако сложности начались при загрузке итоговой фотографии.

«Идеальное фото» не подошло системе

Система неоднократно отклоняла снимки, несмотря на соблюдение всех требований: нейтральный фон, хорошее освещение и отсутствие видимых дефектов. После десятков попыток пользователь даже загрузил официальное студийное фото из базы ЦОНа, ранее использованное для документов.

Однако алгоритм продолжал выдавать противоречивые причины отказа. Среди них — якобы неподходящий фон, ошибки фокуса, неверная насыщенность, закрытые глаза и даже «обнаружение запрещённого головного убора», которого фактически не было.

Каждая новая попытка завершалась неожиданным сообщением о «нестабильном интернет-соединении», несмотря на использование разных сетей.

Попытка через веб-версию eGov

На следующий день пользователь попробовал оформить услугу через сайт egov.kz. Процесс оказался ещё более сложным: система требовала загрузку дополнительных изображений, включая фото подписи и лица в строгом соответствии с техническими параметрами.

Но результат остался тем же — система выдала критическую ошибку с техническим кодом ##ERROR и заблокировала дальнейшее оформление услуги.

ЦОН оказался быстрее цифрового сервиса

После нескольких часов безуспешных попыток онлайн пользователь решил обратиться в дежурный ЦОН в Ауэзовском районе. Несмотря на предупреждение о длинной очереди, процесс оказался значительно быстрее ожиданий.

Весь визит занял около 35 минут. Сотрудники центра проверили данные, подтвердили номер телефона, сделали фотографию и сообщили, что новое удостоверение будет готово примерно через две недели.

По словам гражданина, оформление прошло спокойно и без технических сложностей, характерных для онлайн-системы.

Что говорят о ситуации с цифровыми сервисами

Несмотря на подобные случаи, развитие электронных госуслуг в Казахстане продолжается. В профильных структурах признают, что при высокой нагрузке и масштабировании систем возможны временные сбои.

Сейчас ведётся переход на обновлённую платформу eGov 3.0, которая должна повысить стабильность работы сервисов и снизить количество технических ошибок при загрузке документов и фото.

Также рассматривается интеграция госуслуг в банковские приложения, что позволит распределить нагрузку и предоставить гражданам дополнительные каналы доступа без обязательного посещения ЦОНов.